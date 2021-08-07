До конца года Украина получит еще 17 млн доз Pfizer — главный санврач

К концу 2021 в Украину доставят еще 17 миллионов доз вакцины от COVID-19 Pfizer/BioNTech. Однако ждать этой поставки не стоит, отметил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью Радио Свобода.

«Pfizer, Moderna, AstraZeneca демонстрируют эффективность примерно на уровне 91-95%. То есть уровень защиты условно выше. Однако на самом деле мы должны считать таким образом, что вакцинироваться нужно как можно быстрее и вакцинироваться надо именно той вакциной, которая есть сейчас. Я никогда не советовал и не буду советовать ждать возможности выбирать вакцину. Действительно, например, до конца года Украина получит еще 17 миллионов Pfizer. Однако вспышка может произойти раньше, чем эта вакцина уже доедет и будет возможность выбирать», — отметил Кузин.

По его словам в планах властей до конца года достичь уровня 50% по вакцинации населения.

«К концу года. К концу осени у нас стоит цель сделать 10 миллионов прививок, то есть это вакцинировать 5 миллионов людей», — заявил главный санврач.

Он добавил, что уже сделано 6 миллионов прививок.

С начала прививочной кампании привито 4055092 человека, из них получили одну дозу — 4055090 человек, полностью иммунизированы — 2353218 человек. Всего проведено 6408308 прививок.

Как свидетельствует исследование Имперского колледжа Лондона, риск заразиться COVID-19 после второй дозы вакцины снижается втрое.

Исследования проводились с 24 июня по 12 июля, в нем приняли участие почти 100 000 человек. Люди, которые прошли полную вакцинацию (две дозы), получали положительный результат теста на коронавирус втрое реже, чем непривитые или привитые одной дозой. Также установили, что после контакта с больным коронавирусом у вакцинированных риск заболеть составляет 3,84%, у невакцинированных — 7,23%. При этом даже если вакцинированный человек заболеет, он с меньшей вероятностью передаст вирус.

Агентство Телевидения Новости