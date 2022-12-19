Догляд за шкірою малюка з перших днів

Шкіра новонароджених дуже ніжна, як і їхня імунна система. Хімічні речовини, ароматизатори та барвники в миючих засобах, одяг з синтетичних матеріалів можуть викликати патологічне подразнення шкіри новонароджених, сухість, натирання та висипання. Впоратися з такими проблемами допоможе правильний догляд та якісні препарати, такі як Бепантен* для дітей.

Правила гігієни

Гігієнічні процедури по догляду за новонародженими, які включають купання, догляд за шкірою та зміну підгузків, важливі для здоров'я та комфорту дитини.

Водні процедури для малюка мають бути комфортними та контрольованими.

Наведемо декілька порад1:

Новонароджених дітей слід купати лише один-два рази на тиждень. Якщо робити це частіше, можна пересушити шкіру малюка або пошкодити її, викликавши біль.

Мити дитину слід за допомогою м'якої мочалки і мила.

Під час водних процедур не варто залишати дитину саму, навіть на кілька секунд.

Перед початком купання необхідно зібрати всі предмети для купання в межах досяжності.

Починати треба з вмивання обличчя звичайною теплою водою. Далі черга догляду за очима. Їх протирають спеціальною ватною кулькою, яку беруть окремо для кожного ока. Вуха і ніс очищають лише зовні.

Решту тіла дитини треба мити м'яким милом, не використовуючи парфумоване. В області підгузка треба обов'язково обробити та сказати всі складки га шкіри дитини. Після ванни дитину загортають в чисту тканину.

Більшість масел і лосьйонів занадто жорсткі для ніжної шкіри дитини, їх використання може викликати сухість та подразнення. Слід обирати засоби, що розроблені спеціально для немовлят.

Що робити, якщо суха шкіра в немовляти?

Майже в кожної дитини час від часу виникає сухість епідермісу. Причина в тому, що тонка ніжна шкіра дитини є найбільш схильною до зневоднення.

Щоб запобігти цьому треба2:

Мити дитину теплою водою, а не гарячою. Одразу після купання нанести засіб, що допоможе утримати вологу

Зволожуючий крем треба наносити одразу після купання і ще один-два рази протягом дня. Обирати варто гіпоалергенні креми без ароматизаторів, вони не подразнюють шкіру малюка і краще борються з сухістю, ніж легкі лосьйони.

Температура повітря в кімнаті має бути не нижче 20 градусів.

Тепло одягати дитину взимку, щоб холодне повітря не сушило шкіру.

Для повсякденного прання треба обирати спеціальний дитячий порошок, що не подразнює шкіри малюка.

Ці прості рекомендації допоможуть зберегти шкіру дитини зволоженою і здоровою.

Чим допоможе Бепантен® новонародженим

Навіть при правильному догляді може виникнути зневоднення шкіри. Пелюшковий дерматит у дитини, подразнення від прального засобу або суха шкіра від нестачі вітамінів — поширені явища. Для боротьби з ними підходить Бепантен® мазь3.

Засіб на основі декспантенолу дбайливо зволожує шкіру і прискорює природні процеси загоєння. В складі крему нема речовин, що спричиняють подразнення або алергічні реакції.

Засіб мажуть на шкіру дитини після проведення гігієнічних процедур. Можна використовувати Бепантен® після кожної зміни підгузка. Якщо на сухій шкірі з'явилися тріщини, для їх дезінфекції та прискорення загоєння крем використовують декілька разів на добу. Засіб можна наносити навіть на мокнучі ранки.

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*Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням необхідно обов’язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією. Зберігати в місцях, недоступних для дітей. Реєстраційні посвідчення: Бепантен® Мазь UA/4157/02/01 від 30.11.2020; Бепантен® Крем UA/4157/01/01 від 30.11.2020; Бепантен® Плюс Крем РП № UA/7805/01/01 від 08.12.2017; Бепантен® Плюс Спрей нашкірний, розчин РП № UA/7805/02/01 від 08.12.2017. ТОВ «Байєр», вул. Верхній Вал 4-Б, тел. (044) 220 33 00.

Література:

1. Основы ухода за детьми. Техника лечебных процедур и манипуляций: учебное пособие (ВНЗ ІІІ—IV ур. а.) / А.В. Тяжкая, А.Н. Антошкина, М.М. Васюкова и др.; под. ред. А.В. Тяжкой.

2. American Academy of Pediatrics, Dry Skin, 2022.

3. Бепантен. Інструкція з застосування.