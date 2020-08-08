ЕС снова не включил Украину в список стран "зеленой" зоны

Совет ЕС обновил список третьих стран, для которых рекомендуется снять ограничения на поездки. Украина в этот перечень снова не попала. Об этом сообщает сайт Совета ЄС.

В обновленный перечень стран "зеленой" зоны вошли: Австралия, Канада, Грузия, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай и Китай (при условии подтверждения взаимности).

По данным портала Worldometer, по состоянию на вечер 7 августа в мире зафиксировано 19 402 752 случаев COVID-19, из которых 720 344 летальных, 12 456 753 пациентов выздоровели.

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