Гель-крем интенсивное увлажнение 48 часов эффективен в борьбе с проблемами сухой кожи

Негативные факторы, влияющие на кожу лица

Проблемы с сухой и стянутой кожей лица могут появиться в любом возрасте. На потерю необходимого увлажнения влияют многие негативные факторы, в том числе:

- активное солнце;

- сильный мороз;

- порывистый ветер;

- плохое питание.

Бархатистый увлажняющий крем для лица от yves-rocher.ua, который рекомендуется для ухода за нормальной и сухой кожей, входит в линейку косметических средств Hydra Végétal. В ходе исследований и испытаний, проведенных под контролем дерматологов, специалистам Yves Rocher удалось создать продукт, подходящий для увлажнения кожи человека любого возраста.

Состав гель-крема интенсивное увлажнение 48 часов

Экстракт эдулиса — основной ингредиент гель-крема интенсивное увлажнение 48 часов. Увлажняющий крем Hydra Végétal содержит 89% ингредиентов натурального происхождения. Среди них большую роль играет экстракт эдулиса. Этот уникальный суккулент происходит из пустынных районов, где он развил способность выживать даже в самых экстремальных условиях. Благодаря наличию водной ткани, суккуленты могут накапливать влагу и долго ее выделять. Данными свойствами обладает экстракт, получаемый из эдулиса, который оказывает смягчающее действие на кожу. Это также идеальный активатор увлажнения. С его помощью бархатистый крем, интенсивно увлажняя, может проникать в самые глубокие слои кожи и действовать до 48 часов.

Уход за лицом с гель-кремом интенсивное увлажнение 48 часов

Сухая и дряблая кожа требует регулярного ухода, поэтому бархатистый гель-крем интенсивное увлажнение 48 часов следует использовать ежедневно.

Крем необходимо наносить каждое утро после умывания и протирания насухо кожи лица. Благодаря этому ваша кожа будет тщательно увлажнена, и вы создадите идеальную основу для макияжа. Начните использовать крем также перед сном. Таким образом, все активные ингредиенты, содержащиеся в продукте, проникнут в вашу кожу, а утром вы проснетесь с хорошим настроением, так как кожа вашего лица будет здоровой и свежей.

Гель-крем интенсивное увлажнение 48 Hydra Végétal оказывает следующее действие:

- поддерживает увлажнение всех слоев кожи;

- осветляет кожу;

- смягчает кожу;

- оживляет кожу.

Чтобы сбалансировать уровень воды в коже и вернуть ей красивый внешний вид, начните использовать качественную косметику, которая гарантирует долгосрочный эффект. Откройте для себя гель-крем интенсивное увлажнение 48 часов и убедитесь на собственном опыте, что его ингредиенты способны возвратить вашей коже здоровый и естественный цвет.

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