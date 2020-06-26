Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 19:35
Просмотров: 110

Главный тренер "Волыни", заболевший коронавирусом, чувствует себя плохо

Главный тренер Волыни, заболевший коронавирусом, чувствует себя плохо

В тренерском штабе команды Первой лиги украинского футбола "Волынь" (Луцк) коронавирусом заболели главный тренер Андрей Тлумак и его помощник Андрей Сапуга.

Накануне они отсутствовали на тренерском мостике "Волыни" в Одессе во время матча против местного "Черноморца", который "Волынь" проиграла со счетом 2:5.

Тлумак о своем состоянии сообщил изданию Footboom следующее: "Мне тяжело говорить. Мне очень плохо сегодня. Да, это правда - я заболел коронавирусом, сдал два теста, которые оказались позитивными. Нахожусь на лечении дома".

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 