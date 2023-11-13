Здоров'я
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:02
Просмотров: 160

Групу українців, у тому числі й з Харкова, відправили на лікування за кордон

Групу українців, у тому числі й з Харкова, відправили на лікування за кордон

21 українця евакуювали на спеціалізоване лікування та реабілітацію за кордон. Громадян України направили до медзакладів Австрії, Франції, Нідерландів, Норвегії, Польщі та Швеції.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я України.

У групі евакуйованих – пацієнти з мінно-вибуховими пораненнями та онкопацієнти зі Львова, Житомира, Полтави, Вінниці, Харкова та Києва.

Детальніше про те, як постраждалим від війни українцям потрапити на лікування до закордонних клінік, – за посиланням: https://shorturl.at/knLX6.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 