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Групу українців, у тому числі й з Харкова, відправили на лікування за кордон
21 українця евакуювали на спеціалізоване лікування та реабілітацію за кордон. Громадян України направили до медзакладів Австрії, Франції, Нідерландів, Норвегії, Польщі та Швеції.
Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я України.
У групі евакуйованих – пацієнти з мінно-вибуховими пораненнями та онкопацієнти зі Львова, Житомира, Полтави, Вінниці, Харкова та Києва.
Детальніше про те, як постраждалим від війни українцям потрапити на лікування до закордонних клінік, – за посиланням: https://shorturl.at/knLX6.