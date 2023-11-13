Групу українців, у тому числі й з Харкова, відправили на лікування за кордон

21 українця евакуювали на спеціалізоване лікування та реабілітацію за кордон. Громадян України направили до медзакладів Австрії, Франції, Нідерландів, Норвегії, Польщі та Швеції.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я України.

У групі евакуйованих – пацієнти з мінно-вибуховими пораненнями та онкопацієнти зі Львова, Житомира, Полтави, Вінниці, Харкова та Києва.

Детальніше про те, як постраждалим від війни українцям потрапити на лікування до закордонних клінік, – за посиланням: https://shorturl.at/knLX6.

Агентство Телевидения Новости