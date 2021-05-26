Харьковщина получила более 1300 кислородных концентраторов для лечения COVID-19 в домашних условиях

Харьковщина получила более 1300 кислородных концентраторов для первичного звена медицины. Как сообщили в ХОГА, об этом во время брифинга 26 мая рассказал заместитель председателя Харьковской ОГА Михаил Черняк.

Он отметил, что 25 мая на Харьковский областной аптечный склад привезли кислородные концентраторы, закупленные для кислородной терапии пациентам с COVID-19 в домашних условиях.

«Это концентраторы, которые в соответствии с приведенным объемом субвенции для первичного звена поступили в наш регион. Это дает нам возможность в спокойном режиме подготовить первичное звено, и мы рассчитываем, что в дальнейшем работа именно первичного звена будет более эффективной. Речь идет о раннем выявлении больных, своевременном назначение адекватной схемы лечения», - рассказал Михаил Черняк.

Чтобы получить кислородный концентратор, необходимо будет обращаться к семейным врачам. Лечение будет проходить под наблюдением специалиста.

В ближайшее время концентраторы распределят в больницы, большинство из них получит Харьков, поскольку именно в городе больше больных.

Также Михаил Черняк сообщил о том, что 25 мая область получила очередную партию вакцины от COVID-19 - 18 тысяч доз препарата CoronаVac. Кроме того, в ближайшее время регион ожидает очередную поставку вакцины от Pfizer.

Что касается общей ситуации с заболеваемостью COVID-19, то заместитель председателя Харьковской ОГА отметил стабилизацию процесса.

«Ситуация сегодня уже стабильная, мы видим, что есть тенденция к уменьшению по всем показателям», - сказал Михаил Черняк.

Так, на сегодня из 5065 коек госпитальной базы области больными коронавирусной инфекцией занято 1854 койки.

Агентство Телевидения Новости