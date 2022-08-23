Здоров'я
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23.08.2022 12:12
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Харківська область отримала 6 тисяч доз вакцини Janssen від COVID-19.

Харківська область отримала 6 тисяч доз вакцини Janssen від COVID-19.

Всього Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) у межах міжнародної ініціативи COVAX доставив в Україну 100 тисяч доз векторної вакцини Janssen від COVID-19.

Вакцина розподілена та доставлена в 21 область та місто Київ. За даними Департаменту охорони здоров’я ХОВА, Харківщина отримала 6 тисяч доз вакцини Janssen (Jcovden).

«Бустерну дозу вакциною Janssen можна робити після усіх вакцин, у тому числі CoronaVac. Мінімальний термін після введення другої дози – 90 днів, максимальний – 270», – зауважили в Департаменті.

Перелік пунктів та центрів вакцинації від COVID-19 дивіться за посиланням

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