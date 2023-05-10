Які лікарські засоби обов'язково треба мати в сім'ї з дітьми

На початку відзначимо, рекомендації щодо наявності ліків у сім'ї для дитини можуть відрізнятися залежно від віку та здоров'я дитини, а також від наявності хронічних захворювань або алергічних реакцій. Ліки слід приймати лише після консультації з сімейним лікарем та купувати за його рецептом.

Як зазначають консультанти ЛікиЄ, нижчезазначені ліки можуть бути корисними для сімейного використання.

Антипіретики

Такі ліки, як парацетамол та ібупрофен (і всі їх похідні - панадол, нурофен тощо), можуть допомогти знизити температуру у дитини за високої температури, спричиненої простудними захворюваннями або іншими причинами.

Ліки від кашлю та нежиті

Деякі препарати, такі як сиропи від кашлю та краплі для носа, можуть допомогти зменшити симптоми кашлю та нежиті у дитини.

Знеболюючі

Вищезгаданий ібупрофен, а також но-шпа можуть допомогти зменшити біль у дитини, викликану зубами, головним болем або іншими причинами.

Препарати для лікування алергій

Якщо дитина страждає на алергію, то може знадобитися мати при собі препарати від алергії, такі як антигістамінні засоби або інгалятори для астми.

Перша допомога

Важливо мати при собі аптечку першої допомоги, до якої входять антисептики, бинти, пластирі та інші інструменти для першої допомоги.

Крім лікарських засобів, варто звернути увагу на такі препарати.

Вітаміни можуть бути корисними для підтримки здоров'я дитини, особливо в періоди сезонних захворювань або при дієтах з обмеженням певних продуктів.

можуть бути корисними для підтримки здоров'я дитини, особливо в періоди сезонних захворювань або при дієтах з обмеженням певних продуктів. Засоби догляду за шкірою . Дитяча шкіра вимагає особливого догляду, тому важливо мати під рукою креми, лосьйони або олії для догляду за шкірою дитини.

. Дитяча шкіра вимагає особливого догляду, тому важливо мати під рукою креми, лосьйони або олії для догляду за шкірою дитини. Розчини для очей та вух . Розчини для очей та вух можуть бути корисні для лікування інфекцій очей та вух у дитини.

. Розчини для очей та вух можуть бути корисні для лікування інфекцій очей та вух у дитини. Засоби від комарів, кліщів та інших комах. У літній період або в зонах з великою кількістю комах корисно мати аерозолі з діетилтолуамідом, лосьйони або спіральки.

Підсумок

Важливо пам'ятати, що будь-які ліки, включаючи дитячі, необхідно використовувати лише за призначенням лікаря чи фармацевта та відповідно до інструкції. Також слід стежити за терміном придатності ліків та зберігати їх у недоступному для дітей місці.