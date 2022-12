Які перші ознаки геморою?

Окрім фактору спадковості, геморой може бути спровокований систематичними проблемами з дефекацією, малорухливим способом життя або важкими фізичними навантаженнями, неправильним харчуванням та патологіями органів малого таза. Але якими б факторами не було викликане захворювання, симптоми геморою у більшості пацієнтів проявляються однотипно – сильним дискомфортом та суттєвим погіршенням якості життя1.

Види та симптоми геморою

Початкові симптоми геморою у пацієнтів можуть відрізнятися в залежності від типу та стадії захворювання.

Внутрішній геморой, за наявності якого гемороїдальні вузли формуються у прямій кишці та не виходять за межі ануса, може довго протікати безсимптомно. Пізніше клінічні прояви стають явними — дискомфорт, печіння в зоні анального отвору, набряклість, біль при дефекації, кров на туалетному папері.

При зовнішньому геморої вузли, сформовані внаслідок розширення судин, розташовуються в області нижче прямокишково-задньопрохідної лінії. Хворого турбують болючість в анальній зоні, свербіж, згодом може додатися кровотеча та випадання гемороїдальних вузлів. Ознаки геморою посилюються при фізичних навантаженнях та довгому сидінні.

Прояви геморою на різних стадіях

Початкова стадія характеризується такими першими симптомами геморою2:

● печіння та тяжкість в області ануса;

● свербіж;

● дискомфорт та біль при випорожненні.

Коли патологія переходить в ІІ стадію, до її ознак додаються кров’яні виділення, випадіння гемороїдальних вузлів, відчуття неповного випорожнення кишківника, виділення слизу.

Захворювання прогресує повільно, але вже на ІІІ стадії може відбуватися випадання гемороїдальних вузлів, які хворому не вдається вправити самостійно3:

● спостерігається свербіж;

● лущення шкіри в області анального отвору;

● з’являються тріщини та прострілюючі болі.

На IV стадії кровотечі стають регулярними, посилюючись після дефекації. Виявляються численні рани навколо анусу, приєднується вторинна інфекція.

Лікування геморою

Часто пацієнтів лякає наростання неприємних симптомів та наводить їх на думку про наявність злоякісної пухлини прямої кишки. Деякі ознаки захворювань дійсно мають схожу клінічну картину, що виправдовує підозри.

Щоб виключити ймовірність виникнення онкологічного захворювання, при перших симптомах геморою потрібно звертатися до лікаря за своєчасною діагностикою та ефективним лікуванням.

На перших стадіях захворювання ефективним є застосування місцевих засобів проти геморою, наприклад, кремів, мазей та свічок Реліф. Препарати швидко полегшують стан пацієнта, усувають больове відчуття, загоюють тріщини, знімають запалення, набряк тканей, печіння та свербіж.

Форму лікування повинен визначити лікар з огляду на загальний стан та стадію захворювання пацієнта.

*Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням необхідно обов’язково проконсультуватися із лікарем та ознайомитися з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я.

