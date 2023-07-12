Як позбутися головного болю

Головний біль може бути спричинений різними причинами - напруження, стрес, втома, голод, дефіцит води, зміни атмосферного тиску та мігрень.

Поради

Довідник еквівалентності лікарських засобів rx.ua дає поради, які можуть допомогти вам впоратися з головним болем.

Відпочиньте і розслабтеся

Спробуйте знайти тихе місце, де ви зможете розслабитися. Використовуйте техніки глибокого дихання або медитації, щоб зменшити напругу та стрес.

Застосуйте холод або тепло

Нанесіть холодний компрес на потилицю або лоб, щоб знизити запалення і полегшити біль.

Якщо холод не допомагає, спробуйте застосувати тепло, наприклад, за допомогою гарячого рушника або теплого душу.

Масаж голови та шиї

М'яко масажуйте скроні, потилицю і шию, щоб зняти напругу і поліпшити кровообіг. Це може допомогти зняти головний біль.

Поступове розтягнення шиї

Обережно виконуйте вправи для шиї, щоб розтягнути і розслабити її м'язи. Це може допомогти зменшити напруження.

Пийте достатньо води

Дегідратація може бути однією з причин головного болю, тому переконайтеся, що ви п'єте достатню кількість води протягом дня.

Уникайте важких прийомів їжі

Дуже важкі та жирні продукти можуть спричиняти головний біль. Постарайтеся вживати легку і здорову їжу, багату овочами і фруктами.

Уникайте надлишку кофеїну

Якщо ви зазвичай вживаєте велику кількість кофеїну, спробуйте обмежити його споживання або повністю виключити.

Різке скорочення кофеїну також може спричинити головний біль, тому краще робити це поступово.

Застосування медикаментів

У більшості випадків головний біль може бути полегшений без рецепта медикаментами, такими як парацетамол або ібупрофен. Однак слід звернутися до лікаря або фармацевта, щоб отримати конкретні рекомендації щодо застосування лікарських препаратів.

Причини

Головний біль може мати різні причини, і ось деякі з найпоширеніших.

Напруга і стрес

Одна з найпоширеніших причин головного болю - це напруження м'язів голови та шиї, спричинене стресом, поганою поставою, тривалим сидінням перед комп'ютером або тривалою роботою без перерви.

Це може призвести до відчуття стомленості та стиснення м'язів, що спричиняє біль у ділянці чола, скронь і потилиці.

Мігрень

Мігрень - це хронічне неврологічне захворювання, що характеризується рецидивуючими нападами інтенсивного головного болю, зазвичай з одного боку голови.

Мігрень може супроводжуватися такими симптомами, як

нудота,

блювота,

чутливість до світла і звуку.

Точні причини мігрені невідомі, але вважається, що вони пов'язані з генетичними та навколишніми факторами.

Кластерні головні болі

Це рідкісне, але інтенсивне захворювання, яке характеризується нападами дуже сильного болю навколо одного ока.

Вони зазвичай тривають від кількох тижнів до кількох місяців, після чого може настати період без симптомів. Причини кластерного головного болю не повністю зрозумілі.

Підвищений кров'яний тиск

Високий артеріальний тиск може спричиняти головний біль. Постійно підвищений тиск може завдати шкоди судинам головного мозку і викликати больову реакцію.

Захворювання очей і напруження очних м'язів

Тривале напруження очей під час читання, роботи за комп'ютером або занадто яскравого освітлення може спричиняти головний біль. Крім того, деякі захворювання очей, як-от астигматизм або глаукома, можуть спричиняти біль у ділянці очей і голови.

Харчові сенситивності

У деяких людей певні продукти харчування або добавки можуть спричиняти головний біль. Частими прикладами є

алкоголь,

шоколад,

мононатрієвий глутамат (МГ),

ароматизатори та консерванти.

Синусит

Запалення синусів (синусит) може спричиняти біль у ділянці чола, щік і очей, особливо вранці або під час нахилу голови.

Таблетки від головного болю

Перед прийомом будь-яких ліків обов'язково проконсультуйтеся із сімейним лікарем. Тут будуть представлені пігулки, які тимчасово знімають симптоми і надають болезаспокійливий ефект.

Усі ліки розділимо за діючими речовинами:

Парацетамол (Цитрамон, Солпадеїн, Панадол, Фармадол, Комбіспазм, Копацил) Кислота ацетилсаліцилова (Аспірин, Цитрамон, Копацил, Магнікор, Фармадол, Кардіомагніл) Ібупрофен (Нурофен, Термідол, Бруфен) Анальгін (Темпалгін, Спазмалгон, Реналган)

Підсумок

Важливо пам'ятати, що це тільки деякі з можливих причин головного болю, і в кожному конкретному випадку може бути індивідуальна комбінація факторів.

Якщо головний біль стає частим, сильним або супроводжується іншими серйозними симптомами, важливо проконсультуватися з лікарем для отримання професійної консультації та діагностики.