Як вилікувати сухий кашель: перевірені методи

Сухий кашель – це симптом, що часто супроводжує вірусну інфекцію. Він зустрічається при запаленні горлянки та гортані, трахеї, може бути постійним чи турбувати нападами. Але за будь-якого перебігу хвороби поява цього симптому значно ускладнює життя.

Питання «Як вилікувати затяжний сухий кашель?» найбільше турбує батьків маленьких дітей, оскільки більшість синтетичних препаратів можуть зашкодити їхньому здоров’ю.

Чому виникає сухий кашель?

Поява сухого кашлю – це наслідок подразнення кашльових рецепторів через запалення слизових оболонок дихальних шляхів. Винуватцями цього процесу зазвичай є віруси. Бактерії дуже рідко спричиняють запалення горла (фарингіт) чи бронхів (бронхіт), тому антибіотики при сухому кашлі неефективні.

Здебільшого цей симптом виникає на 1-2 день ГРВІ та триває недовго. Якщо запалення поширюється на бронхи, то вже через 2-3 дні сухий кашель стає вологим, оскільки починає вироблятися мокротиння. При запаленні горла кашель просто поступово зменшується і зникає завдяки дії імунної системи.

Але буває і так, що дитина чи доросла людина хворіють вже близько тижня, але кашляти не перестають. Це свідчить про виражене запалення чи, можливо, послаблення імунітету. Затяжний сухий кашель спричиняє чимало страждань, він може бути задушливим, спазматичним, іноді такі напади викликають блювання у малюків.

Зверніть увагу: якщо ГРВІ ускладнюється ларингітом (запаленням гортані), кашель може стати грубим, лаючим. За появи такого симптому в дитини треба негайно звернутися до лікаря, оскільки грізним ускладненням ларингіту в малюків є стеноз (звуження) гортані через її набряк.[1]

Методи лікування

Оскільки сухий кашель виникає через подразнення рецепторів, в медицині є ціла група препаратів, що пригнічують цей рефлекс. Вони так і називаються – протикашльові засоби. Але застосування цих ліків обмежене через ризик побічних ефектів, до того ж вони не чинять жодного терапевтичного ефекту, крім пригнічення кашлю, і не впливають на тривалість хвороби.

Сімейні лікарі та педіатри рекомендують за можливості уникати протикашльових препаратів (особливо, якщо хворіє дитина) й обходитися перевіреними методами лікування сухого кашлю:

багато пити (при кожному нападі кашлю та між ними);

дихати зволоженим повітрям;

розсмоктувати льодяники з антисептичною та протизапальною дією;

приймати рослинні препарати (за призначенням фахівця). [2]

Рослинні препарати

Сучасним і безпечним рослинним препаратом для лікування подразливого кашлю є Бронхипрет® від німецької компанії Біонорика. Він діє на всі ланки патологічного процесу:

зменшує запалення;

чинить протимікробну дію;

розслабляє мускулатуру бронхів, що дуже важливо при спазматичному кашлі.

Цей рослинний продукт випускається в таблетках, сиропі та розчині для прийому внутрішньо. Бронхипрет® легко дозувати, він має приємний смак і подобається малюкам.

Препарат Бронхипрет® поєднує в собі ефективність та безпеку лікування, тому його можна приймати всій родині. [3]

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