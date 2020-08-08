Жителям области не рекомендуют ездить в Харьков из-за всплеска заболеваемости COVID-19

Главный санитарный врач Харьковской области Любовь Махота считает, что Харьков "заслужил" изменение зоны на "красную" на карте эпидбезопасности. Об этом она заявила в эфире "Темы дня" на "Суспільном".

"Коэффициент обнаружения составляет более 11% подряд 5 дней, что является условием отнесения региона к другому уровню опасности. По этому показателю наша область действительно выходит из зеленого уровня опасности. Возможно, не вся область, а некоторые административно-территориальные единицы. Мы все понимаем, что это, наверное, сам город Харьков, имеющей 85% от всей заболеваемости области", - говорит Махота.

7 августа по результатам просмотра зонирования правительственной комиссией, Харьковщина и город Харьков частности удержались в зеленой зоне. Однако санврач советует людям придерживаться карантинных ограничений и в городе, и за его пределами.

"С районами области все спокойно, мы за них не волнуемся. Вызывает тревогу только город Харьков. Я бы порекомендовала населению области, которое не проживает в городе Харькове, ограничить по возможности посещения Харькова. Жителям города Харькова - осознавать и соблюдать масочный режим и обязанности "обязательно социального дистанцирования", - отметила Махота.

Эпидситуацию в Харьковской области на этой неделе Махота называет "всплеском заболеваемости".

"Еще будет расти, но надеемся, что до конца недели будет снижение незначительное", - добавляет она.

Агентство Телевидения Новости