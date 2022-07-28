Как бороться с изжогой от алкоголя

Ощущения жжения в гортани и верхней части пищевода, изжога, часто возникает после обильных застолий, сопровождающихся большим количеством жирной пищи и употреблением спиртных напитков. Изжога от алкоголя может возникать не только после употребления крепких настоев, но и быть вызвана слабоалкогольным пивом, вином и прочими некрепкими напитками. Сегодня подробнее поговорим о причинах, вызывающих чувство жжения в горле и пищеводе после употребления спиртного и способах борьбы с этим неприятным симптомом.

Почему после спиртного возникает изжога

Ощущение жжения в горле появляется, когда кислотные желудочные соки попадают в верхнюю часть пищевода. Многим знакомо ощущение, когда горло как будто обжигает изнутри. Это возникает из-за анатомических особенностей строения пищеварительного тракта. Поступая в желудок, еда и напитки проходят через пищевод — тонкую трубку, присоединенную к желудку при помощи сфинктера. Сфинктер представляет собой скопление кругообразных мышц, которые закрывают желудочный просвет после попадания туда пищи.

Если сфинктер не справляется со своей задачей, просвет открывается и желудочные массы поступают обратно в пищевод, тем самым вызывая чувство жжения в горле. В случае с алкоголем подобная реакция весьма распространенная. Спиртные напитки являются агрессивными даже в кислотной желудочной среде, раздражают стенки пищеварительного тракта и сфинктер, который выбрасывает серную кислоту в обратном направлении.

Самым простым советом при изжоге от алкоголя является полный отказ от употребления спиртных напитков. Однако если ваш организм именно таким образом реагирует на спиртное, и вы знаете о грядущем застолье, можно использовать специальные медикаментозные средства антациды, о которых расскажем подробнее.

Ренни®: средство при изжоге от алкоголя

Для нейтрализации кислотной среды используют антациды, в том числе препарат Ренни®, который нейтрализуют соляную кислоту в желудке. Как следствие, исчезает неприятное жжение в горле и пищеводе. Также в состав препарата входит двойная соль кальция, магния и угольной кислоты, предназначенная для повышения pH желудочного сока. Таким образом Ренни® действует уже спустя 5 минут после применения и помогает быстро избавиться от изжоги, в том числе и после употребления алкоголя. Ренни® выпускают в форме таблеток для жевания с приятным мятным или апельсиновым вкусом.

_______________________

**За даним посиланням ви перейдете на вебсайт https://www.rennie.ua, де, зокрема, міститься реклама препарату Ренні.