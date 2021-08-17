Как исправить данные о вакцинации для COVID-сертификата: разъяснение НСЗУ

Информация для документа о вакцинации (сейчас бумажное международное свидетельство о вакцинации, а потом будет и COVID-сертификат) подтягивается из электронной системы здравоохранения.

Поэтому важно, чтобы эту информацию туда внесли правильно и в полном объеме.

Как сообщается на сайте Харьковской ОГА, в НСЗУ раъяснили, что деать в случае необходимости внесения исправлений в документ.

«Чтобы проверить, внесли ли данные о вашей вакцинации, нужно обратиться к врачу, с которым заключили декларацию, - разъясняют в Национальной службе здоровья Украины. - Ему можно просто позвонить, не обязательно приходить на прием. Ваш семейный врач имеет право видеть в электронной системе здравоохранения все данные о вакцинации. На основе этих данных врач выписывает международное свидетельство о вакцинации».

Если врач не видит в электронной системе данных о вакцинации, или же они неполные или неправильно внесены, вам следует обратиться в пункт, где вы делали вакцинацию. Чтобы внести или скорректировать данные. С собой нужно иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Внести или исправить данные о вакцинации должен тот врач, который ее проводил в пункте прививки. Если прививку пациент делал у своего семейного врача - нужно обращаться к нему.

Агентство Телевидения Новости