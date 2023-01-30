Как поддерживать сердце и сосуды в тонусе

Все люди независимо от возраста и пола, хотят быть здоровыми, но после 35-40 лет, а иногда и чаще, мы все больше обращаемся за медицинской помощью, чтобы решить те или иные проблемы со здоровьем.

Проблема сердечно-сосудистой патологии является чрезвычайно актуальной в мире, поэтому существует немало рекомендаций по улучшению функционирования сердца и предупреждения возникновения патологии сердца и заболеваний сосудов.

Какие именно рекомендации являются наиболее эффективными в профилактике сердечно-сосудистой патологии? Что необходимо делать и от каких привычек следует избавиться, чтобы сердце и сосуды оставались здоровыми?

Рекомендации по сохранению здоровья сердца и сосудов

Профилактическое обследование

Если Вы относитесь к группе риска по развитию заболеваний сердца, минимум один раз в год необходимо посещать кардиолога на предмет выявления патологии сердца.

На профилактическом осмотре специалист

осуществляет общий осмотр, измеряет артериальное давление крови и пульс, делает кардиограмму, ЭхоКГ (или УЗИ сердца).

Все эти исследования необходимы для комплексной диагностики работы сердечно-сосудистой системы и адекватно назначенного лечения.

Здоровое питание

Рекомендуется включить в рацион свежие овощи и фрукты, чистую воду.

Стоит ограничить себя в употреблении следующего:

кофе и крепкий чай,

жирная или сладкая еда,

консерванты,

копчености.

Полезными продуктами для сердца считаются:

рыба и морепродукты,

цельнозерновые изделия из хлеба и каши,

сухофрукты (изюм, чернослив, курага).

Не всегда получается составить сбалансированный рацион питания. В этом случае вам на помощь придут биодобавки для сосудов. Перед употреблением обязательно проконсультируйтесь с семейным врачом.

Подвижный образ жизни

Малоподвижный образ жизни является предпосылкой ожирения, дислипидемии и повышение АД.

Минимальная продолжительность интенсивных физических нагрузок должна быть не менее 150 минут в неделю, это может быть бег, плавание, аэробика.

Если у вас сидячая работа и вы весь день проводите в офисе, попробуйте ходить на работу и с работы пешком если это возможно, или выходите на 2-3 остановки раньше, не пользуйтесь лифтом.

Если едете на работу собственным транспортом, возьмите за правило 2-3 раза в неделю оставлять автомобиль дома, или парковать его за несколько кварталов от работы. Этих нагрузок будет достаточно для профилактики ожирения и избыточного веса.

Вредные привычки

Прекратите злоупотреблять алкоголем и курить, это негативно влияет на сосуды.

Препараты

Если вы страдаете гипертонической болезнью, регулярно принимайте назначенные врачом-кардиологом антигипертензивные препараты, это поможет уберечься от сосудистых болезней.

Успокойтесь

Избегайте стрессов и сильного эмоционального перенапряжения.

Длительные напряженные ситуации, истощают центральную нервную систему, приводят к дополнительному выделению в кровь катехоламинов, которые приводит к повышению уровня артериального давления крови.

Масса тела

Поддерживайте оптимальную массу тела регулярно измеряя окружность талии и определяя ИМТ (индекс массы тела). ИМТ должен в норме быть до 25.

Сон

Поддерживайте правильный режим своего сна, работы и отдыха.

Здоровый сон является залогом высокой работоспособности и хорошего здоровья. Идя в отпуск отдавайте предпочтение активному отдыху с ездой на велосипеде, играми на свежем воздухе.

Инфекция

Лечите хронические источники инфекции, поскольку они могут стать причиной возникновения патологии сердца в дальнейшем.

Лекарства

Придерживайтесь советов по профилактике и лечению, предназначенных вашим врачом кардиологом.

Обычно, прием лекарственных препаратов лицам с сердечно-сосудистой патологией является пожизненным, особенно для стабилизации артериального давления крови или для лечения дислипидемии.

Спонтанное прекращение применения лекарственных препаратов, может приводить к неконтролируемому подъема АД или дестабилизации атеросклеротической бляшки, следствием чего является инфаркт миокарда.

Итог

Соблюдение выше описанных рекомендаций, поможет вам дольше оставаться здоровыми, активными и реже обращаться за помощью к врачу кардиологу.