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Как выбрать эффективный препарат от боли?

Обезболивающие препараты есть в каждой домашней аптечке. Они помогают избавиться от головной или зубной боли, от боли в животе или спине, от менструальных болей у женщин. Обычно препараты выбирают исходя из цены и производителя, но при этом многие забывают учитывать то, какую именно боль они помогут унять. 

Сегодня на полках аптек есть огромное количество обезболивающих лекарств. Анальгетики нужно выбирать правильно, чтобы они при необходимости смогли в полной мере справиться со своей задачей и облегчить ваше состояние. 

Как выбрать эффективный препарат от боли?

Тонкости выбора анальгетиков

Боль - это очень часто явление, с которым сталкиваются многие люди на всей планете. Обычно этот симптом появляется неожиданно и может доставлять массу неприятных ощущений человеку на протяжении всего дня, если ничего не делать. Самой распространенной болью является именно головная, а также зубная. 

Далеко не всегда нужно принимать именно обезболивающие препараты, чтобы унять боль. Есть разные ситуации, когда помогают совершенно другие препараты:

  • боль за грудиной может быть связана с сердцем, а не с защемлением нерва;
  • головная боль может быть вызвана повышенным артериальным давлением. Выпив препарат, который снижает давление, можно и от боли избавиться;
  • боль в пищеводе или желудке можно устранить антацидами, которые не только ее убирают, но и влияют на саму причину неприятного ощущения. 

Все обезболивающие препараты делятся на такие виды: 

  • простые анальгетики. В их составе только один активный компонент. Продаются они без рецепта;
  • тройчатки. Содержат два обезболивающих компонента и кофеин;
  • пятерчатки. В составе два анальгетика, кодеин, снотворное, кофеин. Кодеин - это сильное обезболивающее, которое часто вызывает зависимость. Причем о зависимости многие даже не подозревают, считая, что у них просто частые головные боли. 

Любые лекарственные препараты должны назначаться специалистами. Ведь даже банальная головная боль бывает разной, и вызывать ее могут разные причины. А потому нужно выяснить, почему она появляется, и действовать именно на причину. В данном случае не нужно ориентироваться исключительно на рекламу по телевизору. 

Обезболивающий препарат нужно принять на стадии нарастания боли. Если боль уже усилилась и достигла своего пика, от нее избавиться будет гораздо сложнее. А потому специалисты и рекомендуют не терпеть, а обращаться за помощью к специалистам и принять назначенный обезболивающий препарат. 

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