В среднем человек спит восемь часов в сутки. Качество сна оказывает существенное влияние на наше здоровье, жизненный тонус и уровень активности, что, в свою очередь, влияет на успешность нашей жизни. На качество сна существенно влияет из какой ткани постельное белье. Мы расскажем, какое постельное белье стоит покупать именно вам!

Какой самый лучший материал для постельного белья?

Специалисты магазина текстиля для дома Le Vele на сайте https://le-vele.com.ua/postelnoe-bele/ утверждают, что из натуральных материалов получается постельное белье лучшего качества. Лучшим из материалов для постельного белья всегда считается хлопок. Сон на натуральных волокнах способствует более быстрому испарению влаги и воздухообмену, а также тактильно приятен для тела. Поскольку натуральные материалы не электризуются, условия сна на них могут значительно ухудшиться, особенно в зимнее время. Согласно информации магазина постельного белья Le-Vele.com.ua, лучшими тканями для постельного белья являются бязь, поплин, сатин, перкаль и страйп-сатин.

Бязь

Перед Вами вопрос, какая ткань лучше для постельного белья, предлагаем обратить внимание на бязь. Классикой является использование бязи для постельного белья. Для изготовления бязи используются волокна хлопчатобумажного переплетения. Бязь - самая грубая из трех видов хлопкового переплетения (сатин, перкаль и ситец). Однако высокая упругость бязи компенсирует ее тактильную грубость. Если вы хотите получить максимально износостойкое постельное белье, которое прослужит вам долго и сохранит при этом свою прочность после нескольких стирок, но при этом не обладаете особо чувствительной кожей, то бязь - это тот материал, который стоит выбрать.

Сатин

Безусловно, сатин - идеальный материал для постельного белья для людей с чувствительной кожей. Эта ткань обладает великолепным шелковистым блеском и очень нежна благодаря сатиновому переплетению, используемому при ее изготовлении. Сатин имеет элитный внешний вид и прекрасно ощущается на теле. Благодаря своей высокой теплопроводности и способности создавать благоприятный микроклимат сатин обладает еще одним полезным качеством, помогающим не замерзнуть в жаркую погоду.

Поплин

Одна из лучших тканей для качественного постельного белья, особенно если это постель для детей. Поплин отличается особой мягкостью, но при этом прочностью и устойчивостью к многократным стиркам благодаря плетению ткани. Поплин - хорошо известный материал для детского постельного белья, поскольку он может мягко соприкасаться с кожей младенца, не раздражая и не натирая их. Поплин - мягкий материал для постельного белья.

Толщина ткани

Различные спальные материалы имеют разную плотность. Материал тем прочнее, чем он плотнее. С другой стороны, при увеличении плотности материал становится более жестким. При выборе качественного комплекта постельного белья стоит воспользоваться следующим перечнем плотностей тканей:

100-140 г/м2 для бязи

85-170 г/м2 для сатина.

100-160 г/м2 перкаль

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