Кислоты: зачем они нужны вашей коже и где их искать

Кислоты встречаются в косметике многих брендов, включая израильских производителей: косметика Holy Land, PHD, Tapuach. Рассмотрим, с какой целью такие вещества добавляют в препараты, и какое действие они оказывают.

Принцип работы кислот

Кислоты используют для устранения проявлений многих кожных болезней, морщин и для решения других проблем кожи. Это возможно благодаря свойству отшелушивания, которое используется для обновления клеток рогового слоя.

Кислоты используют для выравнивания тона кожи, а также для сохранения ее гладкости. В качестве основных веществ используют природные химические компоненты по типу салициловой или молочной кислоты ‒ их можно найти в средствах для устранения пигментации и пилинга.

Какие кислоты есть в составах бьюти-средств?

Все кислоты принято разделять на две категории: АНА и ВНА. АНА ‒ это альфа-гидроксикислоты: фруктовые гидроксильные вещества, которые воздействуют на поры, осветляют пигментные пятна, контролируют обновление клеток и выделение жирового секрета. К этой категории относят яблочную, лимонную, пировиноградную и гликолевую кислоты.

ВНА ‒ это кислоты, которые предотвращают воспалительные процессы и устраняют пигментацию клеток. Классическим представителем является салициловая кислота, которая активно используется для решения проблем жирной кожи.

Стоит упомянуть и о “летних” кислотах, которые представлены молочной, миндальной и феруловой кислотой. Эта группа получила свое название из-за возможности воздействия на кожу в летний период, не боясь образования пигментных пятен и ожогов. Препараты на их основе используют для защиты от пигментации, успокоения раздражений, а также для выравнивания тона кожи.

Многие ошибочно добавляют в эти списки гиалуроновую кислоту, но она не имеет ничего общего с перечисленными средствами. Она отвечает за увлажнение кожи, а не за отбеливание или отшелушивание.

Какими бывают средства с кислотами?

Кислоты можно встретить в составе множества косметических продуктов. Это могут быть сыворотки, кремы для морщин, или тоники. Особенности формата косметики незначительно влияют на свойства кислот, что позволяет использовать химический компонент в любой консистенции. Для выбора косметики ориентируйтесь на особенности своего организма и на свой тип кожи.

Чем отличается пилинг домашними средствами от профессионального пилинга?

Основное различие между такими процедурами пилинга ‒ уровень кислотности (точнее, концентрация кислоты в средстве), и, как следствие, чувствительность кожи к действию веществ. Салонные средства используют кислоты с более низким уровнем рН, то есть эти вещества более агрессивные. Эффективность таких препаратов выше, но использовать такую косметику нужно с осторожностью. Домашние средства ухода имеют меньшую агрессивность ‒ как следствие, чувствительность кожного покрова к ним меньше, а их использование на дому достаточно безопасное.

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