Клиника Медейра на Нивках

Уже более 7 лет клиника Израильской медицины Медейра предоставляет медицинские услуги на самом высоком уровне в Украине.

На сегодняшний день в клинике собраны передовые подходы, европейские стандарты к протоколам диагностики и лечения, а также лучшие специалисты с Украины и Израиля.

Мы объединяем Израильские технологии новейшие подходы в медицине, что позволяет выставлять точный диагноз и своевременно планировать тактику лечения. 30 летний опыт специалистов и современное оборудование позволяют выявлять патологию на ранней стадии и снизить вероятность ее развития в дальнейшем.

Специалисты с Украины и Израиля

Приглашенные специалисты с Израиля внедряют новейшие методики и технологии, что позволяет брать самые сложные клинические случаи. Научные сотрудники НИИ им. А. А. Шалимова внедряют авторские методики, что гарантирует ювелирность и высокую технологичность. Украинские врачи совместно со своими Израильскими коллегами совместно проводят сложные операции и дают возможность пациентам быть здоровыми и счастливыми.

Клиника Медейра объединяет более 30 разных направлений для взрослых и детей.

Технологичность и стандарты GMP

Оснащение операционных по европейским стандартам GMP (Good Manufacturing Practic) с особой системой вентиляции и HEPA Фильтров, создает отрицательное давление и систему потока воздуха внутри, исключая попадание «грязного воздуха». Специальный микроклимат "без бактерий", исключает осложнения и гарантирует быстрое восстановление.

Хирургический блок сочетает гибридную операционную и израильские технологии.

Гибридная операционная объединяет в себе системы хирургии и визуализации, что позволяет одновременно точно поставить диагноз и обеспечить эффективное оперативное вмешательство с высокой точностью.

Операционные и оборудование экспертного класса

Гибридная операционная позволяет минимизировать травматичность, гарантировать высокую точность, снизить риск осложнений и ускорить реабилитационный период.

Оборудование экспертного класса (эндоскопическая стойка Lapomed, Экспертный УЗ аппарат Siemens Acuson S2000 позволяет визуализировать сверхточную картину с возможностью 3D/4D.) – позволяет брать операции любой сложности, под строгим визуальным контролем, по Европейским протоколам.

Контакты клиники:

Сайт: https://medeira.ua/ru/

Адрес: г. Киев, пр. Победы 67