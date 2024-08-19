Коли і як використовувати сироватку з гіалуроновою кислотою

Гіалуронова кислота є однією з найбільш популярних і ефективних інгредієнтів у догляді за шкірою. Вона забезпечує глибоке зволоження, що робить її незамінним засобом. Саме тому сироватка з гіалуроновою кислотою допомагає зберегти шкіру молодою, гладенькою і пружною.

Особливості сироватки з гіалуроновою кислотою від INSTYTUTUM

Сироватка з вітаміном C THD (15%),ніацинамідом (3%) та мультимолекулярним комплексом гіалуронової кислоти від INSTYTUTUM є засобом, що стимулює оновлення клітин для зменшення зморшок і дряблості шкіри. Такий продукт:

ефективно освітлює шкіру;

зменшує пігментні плями;

відновлює після впливу ультрафіолету;

має протизапальну дію та коригує розширені пори, тьмяність і неоднорідну текстуру шкіри.

Мультимолекулярний комплекс гіалуронової кислоти забезпечує глибоке зволоження та повертає еластичність шкіри. Сквалан створює гідроліпідну плівку, що перешкоджає втраті вологи, пом’якшує шкіру. Екстракт кори африканського дерева та олеанолова кислота скорочують секрецію себуму, візуально зменшують діаметр пор та нейтралізують жирний блиск. Трипептид-5 стимулює синтез колагену, зменшуючи зморшки, підвищуючи пружність та еластичність шкіри, коригуючи ознаки фотостаріння. Вітамін E бореться з передчасним старінням, маючи відновлювальні властивості.

Ця суперконцентрована сироватка надає комплексний догляд, роблячи шкіру більш молодою на вигляд, сяйливою та здоровою.

Коли використовувати косметичний засіб

Сироватку з вітаміном С і гіалуроновою кислотою від INSTYTUTUM рекомендується використовувати вранці після очищення та тонізації шкіри, перед нанесенням крему та сонцезахисного засобу. Влітку можна застосовувати її ввечері, щоб уникнути впливу активного сонця. Сироватка забезпечує інтенсивне зволоження, вирівнює тон, зменшує зморшки, пігментацію, а також зміцнює шкіру і надає їй сяяння.

Сироватка з гіалуроновою кислотою є незамінним засобом для зволоження та відновлення шкіри. Цей продукт допомагає зберегти шкіру здоровою, молодою та пружною. Щоб досягти найкращих результатів, важливо правильно вибрати час для нанесення та дотримуватись усіх рекомендацій. Використовуйте засіб після очищення шкіри, наносьте його на обличчя, шию, зону декольте та під очі, а також завжди завершуйте догляд зволожуючим кремом.

Новости портала «Весь Харьков»