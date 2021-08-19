Количество новых случаев коронавируса в Украине продолжает увеличиваться

В Украине за сутки 18 августа 2021 года зафиксировали 1 560 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 90, медработников - 35). Об этом сообщается на странице Минздрава в Фейсбуке.

Также, как отмечается, за прошедшие сутки госпитализированы 665 человек, произошло 32 летальных случая, выздоровели 898 человек.

За сутки протестировано методом ПЦР - 23 612 человек, методом ИФА - 7 968, экспресс-тестами - 19 013 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (245), Харьковской (130), Одесской (105), Тернопольской (87) и Черновицкой (82) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 270 226 человек, выздоровели - 2 199 118, летальных случаев - 53 368, проведено ПЦР-тестов - 11 749 847.

Агентство Телевидения Новости