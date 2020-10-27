Колыбельные расслабляют младенцев, на каком бы языке они ни говорили

Кто не пел своему ребенку колыбельную? Приятная знакомая мелодия успокаивает малыша и он спокойно засыпает. Но будет ли это так, если мы споём ему песню на иностранном языке? Кажется, что так, по крайней мере, если верить новому исследованию, опубликованному в журнале Nature Human Behavior 19 октября и проведенному исследователями из Музыкальной лаборатории Гарвардского университета (США).

Ход исследования

Исследователи набрали 144 ребенка, которым они показали видео, на котором двое поют колыбельную или что-то еще. Шестнадцать отобранных песен были написаны со всего мира и изначально использовались для выражения любви, исцеления больных или воодушевления людей на танцы. В отобранных песнях были представлены такие языки, как шотландский гэльский, хопи (язык ацтеков) и западный науатль (язык Центральной Америки), а также такие регионы, как Полинезия, Центральная Америка и Ближний Восток.

Чтобы измерить состояние релаксации младенцев перед записью, исследователи сосредоточили внимание на расширении зрачка, изменениях частоты сердечных сокращений, электродермальной активности, частоте моргания и направлении взгляда в качестве индикаторов расслабления или беспокойства.

Вердикт: у большинства младенцев наблюдалось снижение частоты сердечных сокращений и расширения зрачков, а также снижение электродермальной активности в ответ на неизвестные колыбельные. Доказательство того, что они оценили мелодию и звуки, хотя это была совершенно неизвестная музыка, и расслабились.

Во второй части исследовательская группа попросила родителей послушать два типа песен и выбрать, какую из них они выберут, чтобы успокоить или уложить своего ребенка спать. Они почти всегда выбирали колыбельную, доказывая, что они признали ее универсальные мелодические элементы.

Родители выбирали колыбельную

«Успокоить непростого ребенка — важный вопрос для родителей. Те из нас, у кого есть дети, могут быть особенно чувствительны к акустическим характеристикам, которые повсеместно проявляются в колыбельных, поскольку они наиболее эффективно успокаивают наших младенцев», – прокомментировал Сэмюэл Мехр, соавтор исследования.

«В то время как музыка в целом расслабляла, в колыбельных было что-то особенно расслабляющее, поэтому теоретически могут быть способы оптимизировать музыку, которую мы играем младенцам, чтобы сделать ее более эффективной», – добавила Констанс Бейнбридж, ведущий автор исследования. Таким образом, последние предоставляют интересные данные для конкретных приложений в области музыкальной терапии в медицинской среде, области, которая все еще относительно мало изучена.

Спящий малыш

Источник: 1 Минута