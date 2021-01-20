Коронавирус на Харьковщине: уменьшение статистики - это реальное уменьшение количества больных

За минувшие сутки в Харьковской области подтвердили ковид у 335 человек, большинство из которых - жители города. 15 больных умерли. При этом, говорят врачи, сейчас ситуация лучше, чем осенью, когда был пик эпидемии. Ведь профильные отделения заполнены лишь на треть, в станционаре находится полторы тысячи пациентов, а количество обращений в скорую снизилась в несколько раз.

Виктор Забашта, директор КНП «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»:

Це приблизно від 50 до 60 хворих. Переважну більшість - 80 відсотків хворих забирають до лікарень на госпіталізацію. І вік абсолютно різний, і географія також. Не можна виділити, що це - місто чи область, і що це молоді чи люди похилого віку. Ми розуміємо, що на сьогодні відпрацьовані механізми, логістика, що люди звертаються по допомогу до сімейних лікарів там дійсно іде якийсь відбір аналізів.

В облздраве также настаивают, что уменьшение статистики - это реальное уменьшение количества больных. Ведь сейчас есть возможность тестирования тех, кто не только обращается к врачам с подозрением и симптомами ковида, но и тех, кто просто болеет ОРВИ.

Геннадий Бондарчук, и.о. главы облдепартамента охраны здоровья:

На сьогодняшній день Харківська область отримала першим траншем 14 тисяч швидких тестів, які використовуются в поліклиниках й в центрах первиної санітарної допомоги, куди звертаются пацієнти з ОРВІ, вони обследуються в першу чергу. Якщо швидкий тест дає позитивний результат, таким пацієнтам проводиться ПЦР обслідування. І це є привідом для зменьшення ПЦР досліджень.

При этом медики признают, что часть больных действительно может не обращаться к врачам и выступать безсимптонимы носителями вируса. Поэтому, считают в облздраве, действующий жесткий карантин также дает положительный результат.

Агентство Телевидения Новости