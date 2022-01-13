Коронавирус в Харьковской области: за сутки — 560 случаев, умерли 11 заболевших

В Харьковской области за сутки зарегистрировали 560 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщается в данных Системы мониторинга по распространению эпидемии коронавируса.

По данным Харьковской ОГА, 415 из них – жители Харьковского района (384 – города Харькова).

45 заболевших – жители Лозовского, 35 – Чугуевского, 24 – Изюмского, 22 – Красноградского, 14 – Богодуховского, 5 – Купянского района.

Всего на Харьковщине на сегодня зарегистрировали 246 764 заболевших COVID-19.

За время пандемии в регионе зафиксировали 6 449 летальных случаев – за минувшие сутки умерли 11 заболевших.

При этом 233 062 заболевших уже выздоровели (+257 за сутки), 7 253 – еще болеют, однако за сутки количество болеющих в активной фазе уменьшилось на 252 человека.

Напомним, сутками ранее на Харьковщине диагноз «коронавирус» был установлен 457 заболевшим, летальных случаев было зафиксировано также 11.

Агентство Телевидения Новости