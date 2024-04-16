КТ, МРТ чи рентген: що краще?

Варто одразу сказати, що єдиного «найкращого» методу діагностики немає. В кожного є свої переваги та недоліки. Однак у багатьох випадках лікарі радять пацієнтам пройти КТ як найбільш інформативний варіант обстеження. До речі, тим, кому рекомендована комп'ютерна томографія Харків може стати особливо цікавим. Адже в місцевому медичному центрі Рішон діагностику виконують на унікальному обладнанні, яке на сьогодні дає чи не найточніші результати.

Переваги КТ в порівнянні з іншими методами діагностики

Рентген, МРТ, КТ — всі ці методи обстеження дозволяють «просвітити» тканини тіла й отримати візуалізацію того, що відбувається всередині. Проте кожен спосіб має свої особливості.

Комп’ютерна томографія вважається найдієвішим методом для виявлення:

патологій кісткової тканини;

крововиливів;

запалень;

пухлин і метастазів.

Цей вид діагностики дозволяє ефективно вивчати стан ЛОР-органів, легенів, нирок, кишківника, судин. Саме КТ є тим методом, який допоможе виявляти онкологічні захворювання на початковому етапі, коли ще немає клінічних симптомів, а лікування дає найкращі результати.

У порівнянні з МРТ процедура комп’ютерної томографії триває менше часу й має менше протипоказань. Так, пацієнтам із кардіостимуляторами та металевими імплантатами МРТ заборонена, натомість КТ може застосовуватися.

Якщо порівнювати КТ зі звичайним рентгеном, то безумовною перевагою першої є безпечний рівень опромінення. Крім того, за допомогою рентгена не вдасться отримати настільки інформативну візуалізацію тканин, як під час КТ.

Особливості КТ в МЦ Рішон

Успіх будь-якої апаратної діагностики залежить від можливостей обладнання, використовуваного під час процедури. В медичному центрі Рішон комп’ютерну томографію виконують на одному з найновіших апаратів — Philips Brilliance iCT.

Обладнанням такого типу оснащені топові діагностичні центри на Заході. Унікальність цього апарата в тому, що він просвічує тканини тіла під різними кутами й створює до 256 зрізів. Це означає, що в поле зору потрапляє практично кожна клітина в ділянці діагностики. А отже, вдається знайти й розгледіти навіть найменші патологічні зміни в організмі. При цьому процес сканування займає всього 5 секунд.

Дізнатися більше про КТ та сучасні методи діагностики, які застосовують у МЦ Рішон, можна на сайті. Там є й форма для онлайн-запису на консультацію та обстеження.

Дбати про своє здоров’я значно легше, коли розуміти реальний стан організму, знати, які процеси відбуваються в ньому просто зараз. І в цьому чи не найкраще допомагає КТ.

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