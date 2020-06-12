Здоровье
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12.06.2020 17:04
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Лето от вируса не спасет: COVID-19 не демонстрирует признаков сезонности

Лето от вируса не спасет: COVID-19 не демонстрирует признаков сезонности

Наступление жаркого лета не гарантирует снижения рисков заражения COVID-19, поскольку данный коронавирус не демонстрирует признаков сезонности. Об этом заявил сегодня журналистам официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Батыр Бердикличев, сообщает БЕЛТА.

«По наблюдениям, нет признаков сезонности вируса (COVID-19 – ред.). То есть он распространяется и в странах с жарким климатом. Поэтому надеяться на то, что с приходом лета он просто сам уйдет, пока не приходится. И все рекомендации остаются прежними», - сказал он.

По словам Бердыклычева, лето не является поводом для расслабления в борьбе с коронавирусом, так возможность роста заболеваемости сохраняется.

«Мы видим, что с наступлением лета накопилась какая-то усталость, люди привыкли и перестают осознавать опасность, которая все еще существует. Эта тенденция беспокоит, потому что вирус никуда не исчез, несмотря на стабилизацию и снижение новых регистрируемых случаев заболевания. Тем не менее, соблюдать рекомендуемые меры профилактики, такие как респираторный этикет, гигиена рук, физическое дистанцирование, ношение масок - это очень важно. Возможность роста сохраняется», - добавил он.

По состоянию на утро 12 июня в мире зафиксирован 7 597 341 случай коронавируса, из них 3 841 537 человек выздоровели и 423 844 погибли.

Агентство Телевидения Новости

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