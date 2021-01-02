Ляшко исключил возможность регистрации российской вакцины в Украине

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" не имеет шансов получить разрешение в Украине. Третья фаза ее испытаний далека от завершения. Об этом написал главный санитарный врач Виктор Ляшко в Facebook.

Он вновь отметил, что в Украине будут разрешены вакцины, которые получили одобрение в странах с жесткой регуляторной политикой, а также подчеркнул, что третья фаза испытаний российского образца завершится лишь в декабре этого года.

"Украина приняла решение о возможности регистрации вакцин, зарегистрированных в странах с жесткой регуляторной политикой. Подчеркиваю, только при указанных условиях будем допускать вакцины к использованию. Согласно информации, размещенной на сайте clinicaltrials.gov, завершение третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V" запланировано на декабрь 2021", - написал Ляшко.

Напомним, ранее депутат Верховной рады от ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил, что в Украине российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" подали на регистрацию. По его данным, харьковская компания "Биолек" обратилась в Минздрав и Государственный экспертный центр с заявлением еще 30 декабря.

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