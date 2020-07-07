Лишний вес не вернётся: в Сети показали рецепт супа для похудения
Рецепт супа от доктора П.Евдокименко позволяет сбрасывать вес и приучать организм к другому темпу метаболизма.
Об этом сообщается в блоге пациентка доктора Евдокименко.
По ее словам, главное преимущество 7-дневной диеты, что она не голодная и обладает очищающими свойствами.
Вес хоть и уходит постепенно, но зато без вреда для здоровья, и если придерживаться правил здорового питания, больше не возвращается.
Рецепт приготовления супа по совету врача. Для него понадобится:
совсем небольшой кочан капусты белокочанной;
2 свежих помидора (сорт роли не играет);
2 болгарских перчика любого цвета;
головка лука;
1 совсем небольшая морковка;
пол пучка свежего зеленого лука;
полпучка свежей петрушки;
на кончике ножа соль и перец;
Как готовить суп по рецепту Евдокименко
Суп будет не на бульоне, а готовится из овощных ингредиентов в воде.
- Капуста. Ее очищаем от верхних листочков и шинкуем как борщ, не сильно крупно. Если капуста молодая - еще лучше, быстрее приготовится;
- Морковка. Очищаем, моем и трем на терке или режем полукольцами.
- Лук. Нарезаем небольшими кубиками.
- Петрушка и лук. Нарезаем не сильно мелко, но и не сильно крупно.
- Помидоры. Ошпариваем кипятком и удаляем верхнюю кожицу. Режем кубиками.
- Перцы. Чистим от семечек и режем соломкой.
Готовим суп для похудения:
- Кипятим воду и бросаем в нее капусту. Минут через 10 добавляем морковь, лук репчатый, перец, помидоры. Готовим до готовности.
- Совсем чуть-чуть солим и перчим. Выключаем и добавляем свежую нарезанную зелень. Украсить можно веточкой петрушки.
Суп получается очень легкий, овощной, без всего лишнего и ненужного.
Как провести диету на супе:
- На 7 дней диеты нам понадобится только овощной суп, который мы каждый день готовим заново. Едим его каждые 2-3 часа, каждый раз, когда чувствуем голод.
- Помимо супа можно каждый день добавить в рацион не более 150 грамм отварного куриного или индюшиного филе; стакана кефира 1% и 200 грамм свежих овощей (капуста, морковь, свекла, огурцы).
- Пить можно простую воду. Остальные напитки под запретом.
- Под запретом также хлеб, сладости, выпечка, любые соуса и майонез, фастфуд, полуфабрикаты.
Диета длится всего 7 дней, но время на суповой диете проходит быстро, ведь нет постоянных мыслей о том, что хочется есть.
Суп. несмотря на то, что достаточно постный и низкокалорийный - сытный и хорошо насыщает.
К тому же каждый день можно съедать немного куриной грудки и выпивать кефир в перерыве, а на ужин можно съесть немного овощного салата из разрешенных овощей.
Вес уходит постепенно, поэтому кожа не страдает.
За 7 дней похудения на супе можно стать легче до 3-4 килограмм.
Источник: golos.ua/