Лишний вес не вернётся: в Сети показали рецепт супа для похудения

Рецепт супа от доктора П.Евдокименко позволяет сбрасывать вес и приучать организм к другому темпу метаболизма.

Об этом сообщается в блоге пациентка доктора Евдокименко.

По ее словам, главное преимущество 7-дневной диеты, что она не голодная и обладает очищающими свойствами.

Вес хоть и уходит постепенно, но зато без вреда для здоровья, и если придерживаться правил здорового питания, больше не возвращается.

Рецепт приготовления супа по совету врача. Для него понадобится:

совсем небольшой кочан капусты белокочанной;

2 свежих помидора (сорт роли не играет);

2 болгарских перчика любого цвета;

головка лука;

1 совсем небольшая морковка;

пол пучка свежего зеленого лука;

полпучка свежей петрушки;

на кончике ножа соль и перец;

Как готовить суп по рецепту Евдокименко

Суп будет не на бульоне, а готовится из овощных ингредиентов в воде.

Капуста. Ее очищаем от верхних листочков и шинкуем как борщ, не сильно крупно. Если капуста молодая - еще лучше, быстрее приготовится; Морковка. Очищаем, моем и трем на терке или режем полукольцами. Лук. Нарезаем небольшими кубиками. Петрушка и лук. Нарезаем не сильно мелко, но и не сильно крупно. Помидоры. Ошпариваем кипятком и удаляем верхнюю кожицу. Режем кубиками. Перцы. Чистим от семечек и режем соломкой.

Готовим суп для похудения:

Кипятим воду и бросаем в нее капусту. Минут через 10 добавляем морковь, лук репчатый, перец, помидоры. Готовим до готовности. Совсем чуть-чуть солим и перчим. Выключаем и добавляем свежую нарезанную зелень. Украсить можно веточкой петрушки.

Суп получается очень легкий, овощной, без всего лишнего и ненужного.

Как провести диету на супе:

На 7 дней диеты нам понадобится только овощной суп, который мы каждый день готовим заново. Едим его каждые 2-3 часа, каждый раз, когда чувствуем голод. Помимо супа можно каждый день добавить в рацион не более 150 грамм отварного куриного или индюшиного филе; стакана кефира 1% и 200 грамм свежих овощей (капуста, морковь, свекла, огурцы). Пить можно простую воду. Остальные напитки под запретом. Под запретом также хлеб, сладости, выпечка, любые соуса и майонез, фастфуд, полуфабрикаты.

Диета длится всего 7 дней, но время на суповой диете проходит быстро, ведь нет постоянных мыслей о том, что хочется есть.

Суп. несмотря на то, что достаточно постный и низкокалорийный - сытный и хорошо насыщает.

К тому же каждый день можно съедать немного куриной грудки и выпивать кефир в перерыве, а на ужин можно съесть немного овощного салата из разрешенных овощей.

Вес уходит постепенно, поэтому кожа не страдает.

За 7 дней похудения на супе можно стать легче до 3-4 килограмм.

Источник: golos.ua/

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