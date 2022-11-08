Львівські хірурги пересадили нерв захиснику з Харкова, аби повернути йому можливість ходити

Складну реконструктивну операцію пацієнту з мінно-вибуховим пораненням виконали хірурги Національного реабілітаційного центру «Незламні». Медики пересадили нерв захиснику з Харківщини, аби повернути чоловіку можливість ходити. Про це повідомили у Першому ТМО Львова.

25-річний Олексій Свинар – родом з Харкова. Разом із батьком він пішов добровольцем на війну вже наступного дня після повномасштабного вторгнення. Служив на Ізюмському напрямку. Там же, поблизу села Краснопілля, чоловік отримав поранення.

Того дня, 7 червня, Олексій виконував бойове завдання, однак потрапив під артобстріл. Уламки поцілили йому в ліву ногу: вразили стегнову кістку, вирвали частину тканин стегна та сідничний нерв. Внаслідок отриманої травми йому паралізувало кінцівку. Адже саме сідничний нерв відповідає за рухову функцію ноги.

Спершу – низка операцій в лікарнях Краматорська, Дніпра та Тернополя. Загалом – 9 хірургічних втручань. Далі – тривалий період лікування через загноєння рани.

І лише тепер – реконструктивна операція – аутотрансплантація. Аби Олексій зміг ходити, хірурги Національного реабілітаційного центру «Незламні» взялися пересадити пацієнту нерв.

«Вони взяли по нерву з обох гомілок та вшили їх на місце розірваного в ділянці стегна. Ця операція стала для Олексія десятою і, як сподіваються лікарі, заключною.

Уже наступного дня після пересадки пацієнт почав відчувати нервове посмикування в нозі. І хоча зараз йому ще не можна підніматись з ліжка та ворушити кінцівкою, лікарі кажуть: відчуття в нозі свідчить про початок регенерації.

Реабілітація, яку захисник буде проходити у Центрі «Незламні» триватиме близько півроку. Тепер все залежить від відновлювальних функцій організму Олексія. Та сам пацієнт сподівається, що зовсім скоро стане на ноги.

Після одужання він хоче повернутись у свій бойовий підрозділ, аби продовжити боронити Україну на передовій», йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости