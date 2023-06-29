Медичний канабіс — Зеленський закликав легалізувати його в Україні

А ми нагадуємо про нашу інфографіку на цю тему. Після війни в ньому може мати потребу до половини населення України.

По словам президента, это позволит украинским гражданам не терпеть боли, стресс и травмы войны.

- «Все лучшие мировые практики, решения, какими бы сложными или непривычными они ни были, должны быть применены в Украине, чтобы всем украинским гражданам не пришлось терпеть боль, стресс и травмы войны», — сказал он, выступая в парламенте.

Также президент заявил о необходимости развивать в Украине отрасль ментальной и физической реабилитации.

- «В частности мы должны наконец честно легализовать для всех, кто в этом нуждается, лекарства на основе каннабиса», — сказал президент.

Джерело: https://t.me/uawarinfographics/2499

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