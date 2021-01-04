Медики Харьковщины, переболевшие COVID-19, получили помощь из областного бюджета

2599 медиков, заболевших COVID-19, получили денежную помощь из областного бюджета, об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Харьковской областной государственной администрации.

Из общего количества медработников, получивших страховую выплату в 10 тыс. грн, 1280 человек - сотрудники учреждений, работающих с больными COVID-19.

Всего на выплаты медикам, заболевшим COVID-19, из областного бюджета было направлено 26 млн грн. Из них 15 млн были выделены на последней сессии областного совета 24 декабря. Все выплаты медицинские работники получили до 1 января.

Справка. В Харьковской области охвачены добровольным страхованием от COVID-19 44807 медиков. Это составляет 100% от общего количества работников учреждений здравоохранения, определенных для госпитализации больных COVID-19.

Агентство Телевидения Новости