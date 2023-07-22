Мешканці Харкова можуть отримати соціально-психологічну підтримку у Центрі допомоги врятованим

У Харкові розпочав роботу стаціонарний Центр допомоги врятованим, що надає підтримку постраждалим від бойових дій та різного роду насильства під час війни. З осені 2022 року на Харківщині працює мобільний Центр допомоги врятованим. Станом на липень 2023 року до мобільного центру в Харкові звернулися 1192 людини, 52% з яких є внутрішньо переміщеними особами (ВПО).

«З минулого листопада мобільний Центр допомоги врятованим надав підтримку сотням українців та українок, постраждалим від різного роду насильства під час війни, у Куп’янську, Балаклії, Вовчанську та інших населених пунктах Харківщини. Сьогодні, разом із партнерами, ми запускаємо стаціонарний центр у Харкові, щоб охопити ще більше громадян, які потребують психологічної, юридичної та інформаційної підтримки від держави», — зазначає Ольга Стефанішина, Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Центри допомоги врятованим надають безоплатну та конфіденційну соціально-психологічну підтримку в 11 українських містах. До фахівців центрів можна звернутися для отримання інформації щодо гуманітарної та медичної допомоги, соціальних виплат, пошуку тимчасового житла та роботи, влаштування дітей у навчальні заклади, розв’язання юридичних питань внутрішньо переміщених осіб (ВПО), отримання та відновлення будь-яких документів тощо.

«До Центру допомоги врятованим звертаються як жінки, так і чоловіки різного віку, які зазнали негативних впливів війни за психологічною допомогою, правовою підтримкою, соціальними послугами, гуманітарною допомогою, пошуком тимчасового прихистку тощо. Відкриття ЦДВ у Харкові є відповіддю держави на існуючі потреби громадян в отриманні допомоги, адже запит на неї у місті та області є досить великим»., — наголошує Катерина Левченко, Урядова Уповноважена з питань гендерної політики в Україні.

Також Центри допомоги врятованим у Харкові та інших українських містах надають психологічну підтримку постраждалим із посттравматичним синдромом, зокрема тим, хто постраждав від сексуального насильства під час війни.

«Війна зштовхнула нас зі складною реальністю. І збільшення рівня насильства — це один з її проявів. Ми знаємо про потерпілих від сексуального та іншого типу насильства. І тому ми зобов'язані надати їм відповідну професійну допомогу. У цьому центрі увага приділятиметься жінкам, чоловікам та дітям, зокрема тим, які пережили насильство. Наша місія — забезпечити їм необхідну підтримку та допомогу у подоланні травм та у їхньому відновленні. Тут працюватимуть висококваліфіковані спеціалісти, які зрозуміють і допоможуть. Дякую, що приєдналися до нашої спільної місії. Разом ми допоможемо», — говорить Хайме Надаль, представник Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні (UNFPA).

«Упевнений, що цей Центр сприятиме наданню якісної соціально-психологічної підтримки кожному, хто постраждав від воєнних дій, пережив психологічні потрясіння, втратив чи покинув дім, залишився без роботи, документів, майна. Звернутися до центру за безплатною та конфіденційною допомогою можуть не тільки жителі Харківщини, а й будь-хто серед більш ніж 503 000 внутрішньо переміщених осіб, яких прийняв наш регіон від початку повномасштабної війни», — розповідає Олег Синєгубов, начальник Харківської ОВА.

Центр допомоги врятованим у Харкові

Адреса: м. Харків, вул. Сумська, 37 (приміщення Обласного палацу дитячої та юнацької творчості)

Графік роботи: пн — пт, 10:00 — 17:00

Телефони: +38 (066) 457 74 17, +38 (050) 626 13 57

Центри допомоги врятованим працюють у Харкові, Києві, Львові, Чернівцях, Дніпрі, Запоріжжі, Мукачеві, Полтаві, Кропивницькому, Одесі та Херсоні (мобільний центр) за ініціативи Офісу Віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, сприяння Урядової Уповноваженої з питань гендерної політики, у партнерстві з Фондом ООН у галузі народонаселення (UNFPA), за фінансової підтримки урядів Бельгії, Франції та у співпраці з місцевими органами влади.

Більше інформації про Центри допомоги врятованим та контакти в інших містах можна дізнатися на Платформі допомоги врятованим.

Новости портала «Весь Харьков»