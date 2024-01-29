Методы лечения алкоголизма: как выбрать подходящий вариант совместно с «Ренессанс-Киев»

Неумеренность в выпивке и полное отсутствие контроля за количеством выпитых спиртных напитков, повторяющаяся необходимость «подлечиться» утром после бурных посиделок означают зависимость от спиртного. У алкоголика пропадает желание заниматься какой-либо работой, увлеченность интересными ранее занятиями. Он перестает интересоваться жизнью членов своей семьи и окружающих, начинаются неприятности на работе. Такая ситуация требует вмешательства извне для начала лечения. Сам алкоголик никогда не признает, что он болен.

Как избавиться от алкогольной зависимости, знают специалисты. Центр лечения алкоголизма «Ренессанс-Киев» предоставляет профессиональные услуги нарколога для лечения алкогольной зависимости у мужчин и женщин. Пациентам проводится тщательное обследование и предлагаются методы терапии с учетом индивидуальных особенностей. Больной проходит поэтапное лечение, в ходе которого, кроме нарколога, им занимаются психологи, психотерапевты, психиатры, терапевты, накопившие огромный опыт в восстановлении физического и психологического здоровья. Лечение алкоголизма в Киеве в отделениях клиники проходит в условиях строгой конфиденциальности.

Обзор методов лечения алкоголизма

Для правильного лечения любой болезни в первую очередь необходимо поставить диагноз. Алкоголизм – это тяжелая хроническая болезнь, вызванная психологическими причинами и выработанной зависимостью от спиртного. Лечение алкоголизма – длительный и сложный процесс, пройти который гораздо безопасней, если рядом специалисты.

Центр лечения зависимости предлагает услуги нарколога для снятия алкогольной зависимости. Специалисты опрашивают больного и его близких родственников, чтобы получить полную картину течения болезни. Затем определяют методы восстановительной терапии. Это могут быть:

Медикаментозная терапия. Направлена на лечение приобретенных хронических заболеваний.

Физиотерапия (массаж, ультразвук и другие процедуры, связанные с токами малой силы). Усиливает влияние медикаментов на восстановления организма.

Помощь психолога. Определение причин возникшей зависимости и поиск новых ценностей и приоритетов.

Кодирование от алкоголизма. Психологическое воздействие путем устранения тяги к выпивке. Включает сеансы гипноза, подшивку капсул, содержащих специальные препараты, внутримышечные или внутривенные инъекции.

Подшивка от алкоголя. Подразумевает использование алкоблокаторов, которые вводятся в организм и при попадании спиртного вызывают тяжелые реакции.

Выведение из запоя и проведение детокс-терапии.

Как вылечить алкоголизм у конкретного больного, решают специалисты клиники. Для эффективного лечения больного лучше поместить в закрытое отделение клиники и оградить его от доступа к спиртному и прихода сомнительных «друзей».

Как выбрать подходящий метод лечения

Собирая историю болезни алкоголика, специалисты назначают комплексное лечение, опираясь на результаты своих исследований. Определение стадии алкогольной зависимости очень важно для подбора способа лечения.

Любая терапия начинается со снятия интоксикации организма. Последующие этапы направлены на психокоррекцию сознания больного. Это надежный и эффективный метод лечения алкоголизма. Психолог/психотерапевт рассматривает с больным наиболее важные вопросы:

что такое алкоголизм;

почему и в каких ситуациях возникает тяга к выпивке;

как избавиться от алкогольной зависимости.

Метод психотерапии помогает внушить человеку преимущества трезвого состояния и вернуть его к нормальной жизнедеятельности.

В этом направлении работают специалисты клиники лечения алкоголизма «Ренессанс-Киев». Они имеют наработанные годами методики лечения и владеют всеми новейшими достижениями в этой области.

Индивидуальный подход в «Ренессанс-Киев»

Врачи клиники оказывают медицинскую помощь круглосуточно, без праздников и выходных. Специалисты клиники «Ренессанс-Киев» могут приехать на дом к больному, чтобы вывести из запоя. Экстренную помощь необходимо оказывать уже в стационарных условиях. В клинике разрабатывают индивидуальные способы лечения в зависимости от стадии алкоголизма и особенностей организма.

Роль поддержки и мотивации в процессе лечения

Огромная роль в полном излечении от алкогольной зависимости отводится близким и родным пациента. Они должны помочь выработать новые взгляды на жизненные ситуации, усилить мотивацию для изменения способа жизни. Общее руководство в процессе реабилитации осуществляет специалист. Наркологи клиники «Ренессанс-Киев» помогут вернуть обществу полноценного гражданина.

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