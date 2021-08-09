Минздрав будет поощрять врачей за вакцинацию пациентов

Министерство здравоохранения Украины обеспечит семейных врачей 50 баллами беспрерывного профессионального развития, если у них будет вакцинировано 80% взрослых пациентов. Также рассматривается возможность введения дополнительного финансового вознаграждения.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Беспрерывное профессиональное развитие (БПР) для врачей – это система профессионального совершенствования врачей, которая сегодня является распространенной практикой в ряде развитых стран. Украина, со своей стороны, ввела соответствующий компонент в 2019 году. Начиная с января 2020 года, набирание, по меньшей мере, 50 баллов БПР является обязательным задание для каждого врача в стране.

"Если среди взрослых пациентов семейного врача вакцинировано более 80% ему будет зачисляться 50 баллов непрерывного профессионального развития во время очередной аттестации, начиная с 2022 года", - отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко

Также известно, что сегодня Минздрав совместно с НСЗУ рассматривают возможность введения финансового вознаграждения как стимул для врачей вакцинировать своих пациентов.

Агентство Телевидения Новости