Минздрав оштрафует "Лекхим" за срыв сроков поставки вакцины Sinovac
Мнздрав Украины планирует оштрафовать компанию-посредника «Лекхим» из-за срыва сроков доставки китайской ковид-вакцин Sinovac. Об этом в комментарии изданию Reuters заявил заместитель главы Минздрава Игорь Иващенко.
«Они точно не придерживаются установленных сроков. Будут предусмотрены штрафы, указанные в контракте», - сказал Иващенко.
Он не уточнил, какими будут финансовые штрафы, но по данным Reuters, правительство имеет право штрафовать Лекхим в размере 0,1% от стоимости груза за ежедневную задержку.
Лекхим отказался от комментариев, но на этой неделе заявил, что первая партия вакцины против COVID-19 будет поставлена 15 марта.
Также Иващенко рассказал, что решение об утверждении Sinovac ляжет на Государственное агентство по вопросам медицинских закупок Украины.
Как сообщалось, фармацевтическая группа компаний «Лекхим», которая является украинским поставщиком вакцины против COVID-19 от китайской компании Sinovac Biotech, просила перенести дату первой поставки на апрель. Но Украина отклонила эту просьбу.