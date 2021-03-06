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Минздрав оштрафует "Лекхим" за срыв сроков поставки вакцины Sinovac

Минздрав оштрафует Лекхим за срыв сроков поставки вакцины Sinovac

Мнздрав Украины планирует оштрафовать компанию-посредника «Лекхим» из-за срыва сроков доставки китайской ковид-вакцин Sinovac. Об этом в комментарии изданию Reuters заявил заместитель главы Минздрава Игорь Иващенко.

«Они точно не придерживаются установленных сроков. Будут предусмотрены штрафы, указанные в контракте», - сказал Иващенко.

Он не уточнил, какими будут финансовые штрафы, но по данным Reuters, правительство имеет право штрафовать Лекхим в размере 0,1% от стоимости груза за ежедневную задержку.

Лекхим отказался от комментариев, но на этой неделе заявил, что первая партия вакцины против COVID-19 будет поставлена ​​15 марта.

Также Иващенко рассказал, что решение об утверждении Sinovac ляжет на Государственное агентство по вопросам медицинских закупок Украины.

Как сообщалось, фармацевтическая группа компаний «Лекхим», которая является украинским поставщиком вакцины против COVID-19 от китайской компании Sinovac Biotech, просила перенести дату первой поставки на апрель. Но Украина отклонила эту просьбу.

Агентство Телевидения Новости

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