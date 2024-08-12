МОЗ оновило рекомендації щодо вакцинації проти коронавірусу

Для більшості населення тепер достатньо однієї дози вакцини проти COVID. Людям з груп ризику рекомендується ревакцинація через 6-12 місяців.

Як повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, новий підхід спрощує процес вакцинації та дозволяє швидше отримати повний курс.

Схеми вакцинації для населення спрощуються: для більшості людей достатньо зробити одне щеплення проти СОVID-19. Для людей, які входять до групи ризику тяжкого перебігу COVID-19, передбачено введення більшої кількості доз – тобто ревакцинація через 6-12 місяців.

Також для лікарів та пацієнтів змінюється визначення етапів вакцинації. Одне щеплення (*або два щеплення для окремих груп) – це первинна вакцинація. Всі наступні щеплення – ревакцинація проти COVID-19.

«Це спрощення вакцинації дозволяє швидше отримувати повний курс і дотримуватися ревакцинації перед початком епідемічного сезону. Для людини без супутніх захворювань, імуноскомпрометованого стану – достатньо отримати одне щеплення. Цього достатньо, без ревакцинації кожного року. Для медичних працівників або для тих, хто працює в небезпечних умовах, чи для людей з супутніми захворюваннями, а також вагітних загальна рекомендація полягає в базовій вакцинації одним щепленням, а потім щорічним чи через пів року бустером у вигляді однієї дози».

Ревакцинацію рекомендовано робити через 6-12 місяців не усім, а людям із груп ризику:

дорослим і дітям, які мають ослаблений імунітет чи супутні або важкі хронічні захворювання;вагітним;людям, старшим за 60 років;дорослим і дітям, які перебувають у групі ризику важкого перебігу та смерті внаслідок коронавірусної інфекції,представникам професійної групи ризику (наприклад, лікарі, вчителі, військові та ін.).

Потребу у ревакцинації визначає лікар – враховуючи затверджені МОЗ України рекомендації. Для первинної вакцинації та ревакцинації може бути використана будь-яка з доступних в країні вакцин проти COVID-19. За наявності вибору вакцини рекомендовано надавати перевагу адаптованій під варіант Omicron. Наразі в Україні доступно понад 500 тисяч доз омікрон-специфічної вакцини (виробництва Pfizer), вона є у всіх областях.

Люди, які в попередні роки пройшли базовий курс щеплення (*два або три щеплення, в залежності від вакцини) та зробили 4 або 5 за рахунком бустерне щеплення минулого року, – можуть і надалі безоплатно ревакцинуватись. Для цього необхідно записатись до сімейного лікаря та після візиту вакцинуватись у найближчому пункті щеплення. У разі, якщо у регіоні чи області охочих вакцинуватись виявиться більше, ніж наявних вакцин, – в першу чергу вакцинацію отримують саме пацієнти з групи ризику.

Агентство Телевидения Новости