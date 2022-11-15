На деокупованих територіях Харківської області відновили вакцинацію проти COVID-19

У пункти щеплення Балаклійської, Ізюмської, Печенізької та Вовчанської громади доставили вакцини CoronaVac та Comirnaty від Pfizer. Загалом Харківщина отримала майже 30 тисяч доз, повідомляє МОЗ України.

«МОЗ намагається максимально реалізувати доступ до медичного забезпечення на деокупованих територіях. Ми розуміємо, наскільки важливо це для людей, які місяцями не мали можливості отримати медичну допомогу. Також ми забезпечуємо вакцинацію проти COVID-19, адже хвороба нікуди не зникла, – зазначив заступник міністра охорони здоров’я України Ігор Кузін. – Можливість розпочати вакцинацію в громадах залежить від наявності електроенергії, можливості забезпечення логістики, наявності вакцин. Найближчим часом щеплення проти коронавірусної хвороби можна буде зробити в усіх громадах на деокупованій території».

Вакцинація проти COVID-19 важлива для всіх, а особливо для людей, які мають хронічні захворювання, та людям старше 60 років. Адже вони перебувають в основній групі ризику тяжкого перебігу та ускладнень коронавірусної хвороби.

Щоб зробити щеплення, необхідно звернутися до свого сімейного лікаря або до найближчої центру первинної медико-санітарної допомоги:

КНП «Балаклійський центр первинної медико-санітарної допомоги»: м. Балаклія, вул. Соборна, 98, тел. (057) 495 31 83.

Центр первинної медико-санітарної допомоги Печенізького району: смт Печеніги, вул. Леніна, 59, тел. (057) 656 11 03.

Центр первинної медико-санітарної допомоги Вовчанського району: м. Вовчанськ, вул. Шевченка, 24, тел. (057) 414 23 54.

Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Ізюм: м. Ізюм, вул. Фрунзе, 34, тел. (057) 432 23 99.

За даними центру обласного контролю та профілактики хвороб, з початку повномасштабного вторгнення росії на Харківщині першу дозу вакцини отримали майже 10 тисяч жителів, повний курс щеплень – понад 13 тисяч. Щепились бустерною дозою – понад 126 тисяч людей.

Загалом з початку вакцинальної кампанії на Харківщині проведено 2,9 млн щеплень.

Агентство Телевидения Новости