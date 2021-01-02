На Харьковщине выявили 122 новых случая коронавируса за сутки
За прошедшие сутки в Харьковской области зарегистрировано 122 новых случая коронавируса, из них 86 у жителей Харькова. Как сообщили в Харьковском областном лабораторном центре, всего заболевших – 70 212, из них 1107 человек умерли, а 57 051 - выздоровели.
География заболевших по районам области:
47986 - Харьков (+86 случаев за сутки);
3905 - Харьковский район (+10 случаев за сутки);
1789 - Чугуевский район;
1572 - Балаклейский район (+3 случая за сутки);
1511 - Лозовской район (+4 случая за сутки);
1464 - Купянский район;
1344 - Изюмский район (+17 случаев за сутки);
1130 - Богодуховский район;
1103 - Змиевской район;
985 - Дергачевский район (+1 случай за сутки);
960 - Первомайский район (+1 случай за сутки);
755 - Красноградский район;
626 - Великобурлукский район;
566 - Волчанский район;
550 - Валковский район;
550 - Краснокутский район;
494 - Нововодолажский район;
452 - Золочевский район;
393 - Боровской район;
379 - Шевченковский район;
347 - Кегичевский район;
290 - Зачепиловский район;
266 - Барвенковский район;
266 - Сахновщинский район;
190 - Близнюковский район;
163 - Двуречанский район;
141 - Коломакский район;
35 - Печенежский район.