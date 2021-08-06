На Харьковщине увеличиваются темпы вакцинации против COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА.

На сегодня в области работают 23 центра массовой вакцинации: 8 - в Харькове и 15 - в районах.

«Сегодня в центрах есть в наличии любая вакцина. И каждый для себя выбирает, какой вакциной прививаться», - отметил заместитель главы ХОГА Михаил Черняк в ходе ознакомления с работой центров массовой вакцинации в Балаклее, Чугуеве и Харькове.

Он добавил, что в дальнейшем количество центров массовой вакцинации в области будет увеличиваться, ведь растет заинтересованность людей в получении прививки. В соответствии с этим будет увеличиваться количество мобильных бригад, чтобы избежать очередей в центрах массовой вакцинации.

Общаясь с медиками, которые делают прививки в центрах, заместитель председателя Харьковской ОГА подчеркивал важность проведения разъяснительной работы - в частности, напоминать о том, что все больше государств, в том числе - и Европейского Союза, дают возможность пересекать вакцинированным украинцам границу. При этом в странах ЕС признаются все вакцины, которые используются в Украине.

Медицинская сестра центра массовой вакцинации в Балаклее Наталья Назаренко рассказала, что их центр работает с восьми утра до шести вечера, каждый день здесь увеличивается количество тех, кто хочет вакцинироваться.

«У нас прививают вакцинами Moderna, Pfizer и CoronaVac. Сегодня большинство захотели прививаться Pfizer - это пока 31 человек, прививаться CoronaVac приходят более пожилые люди. Вакциной Moderna уже успели прививаться 15 человек, это один флакон. Но это только начало дня, люди еще идут. Мы всех пытаемся обеспечить вакциной, которую они хотят. Люди остаются довольны», - рассказала Наталья Назаренко.

Агентство Телевидения Новости