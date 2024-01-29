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На Харківщині медики прийняли пологи в машині «швидкої»
28 січня медики Харківщини по дорозі в лікарню допомогли з’явитися на світ дитині. В автомобілі бригади екстреної медичної допомоги народилась здорова дівчинка, вагою 3100 г.
Про це повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Безпосередню акушерську допомогу породіллі надала бригада ЕМД 905 у складі: фельдшера Ломовцева Сергія та водія Деревʼянко Олександра.
Жінку разом з новонародженою дівчинкою госпіталізовано в регіональний перинатальний центр.