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На Харківщині медики прийняли пологи в машині «швидкої»

На Харківщині медики прийняли пологи в машині «швидкої»

28 січня медики Харківщини по дорозі в лікарню допомогли з’явитися на світ дитині. В автомобілі бригади екстреної медичної допомоги народилась здорова дівчинка, вагою 3100 г.

Про це повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Безпосередню акушерську допомогу породіллі надала бригада ЕМД 905 у складі: фельдшера Ломовцева Сергія та водія Деревʼянко Олександра.

Жінку разом з новонародженою дівчинкою госпіталізовано в регіональний перинатальний центр.

Агентство Телевидения Новости

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