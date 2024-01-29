На Харківщині медики прийняли пологи в машині «швидкої»

28 січня медики Харківщини по дорозі в лікарню допомогли з’явитися на світ дитині. В автомобілі бригади екстреної медичної допомоги народилась здорова дівчинка, вагою 3100 г.

Про це повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Безпосередню акушерську допомогу породіллі надала бригада ЕМД 905 у складі: фельдшера Ломовцева Сергія та водія Деревʼянко Олександра.

Жінку разом з новонародженою дівчинкою госпіталізовано в регіональний перинатальний центр.

Агентство Телевидения Новости