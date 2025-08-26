На Харківщині – новий випадок сказу: у Рогані ввели карантин

У селищі Рогань Харківського району зафіксовано випадок сказу. 20 серпня місцеві рибалки помітили лисицю з неприродною поведінкою, яка підходила до людей та намагалася нападати.

Про це повідомили в ГУ ДПСС в Харківській області.

Чоловіки вбили тварину та передали її тіло до Харківської обласної державної лікарні ветеринарної медицини. Дослідження лабораторії підтвердило у лисиці наявність сказу.

Встановлено, що в Рогані лисиця також встигла покусати собак. Ветеринарні лікарі провели термінову вакцинацію тварин та відібрали зразки для аналізів.

22 серпня рішенням Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії на території селищ Рогань і Докучаєвське з прилеглими лісовими та польовими масивами введено карантинні обмеження. Також затверджено план заходів для ліквідації вогнища інфекції.

