Здоров'я
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:57
Просмотров: 92

На Харківщині – новий випадок сказу: у Рогані ввели карантин

На Харківщині – новий випадок сказу: у Рогані ввели карантин

У селищі Рогань Харківського району зафіксовано випадок сказу. 20 серпня місцеві рибалки помітили лисицю з неприродною поведінкою, яка підходила до людей та намагалася нападати.

Про це повідомили в ГУ ДПСС в Харківській області.

Чоловіки вбили тварину та передали її тіло до Харківської обласної державної лікарні ветеринарної медицини. Дослідження лабораторії підтвердило у лисиці наявність сказу.

Встановлено, що в Рогані лисиця також встигла покусати собак. Ветеринарні лікарі провели термінову вакцинацію тварин та відібрали зразки для аналізів.

22 серпня рішенням Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії на території селищ Рогань і Докучаєвське з прилеглими лісовими та польовими масивами введено карантинні обмеження. Також затверджено план заходів для ліквідації вогнища інфекції.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 