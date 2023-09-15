На Харківщині скажена лисиця покусала жінку на власному городі

У дачному кооперативі в селі Стара Гнилиця Чугуївського району 08.09.2023 року лисиця напала на господарку ділянки та покусала їй обидві руки.

Експертиза встановила у тварини сказ, повідомили в облуправлінні Держпродспоживслужби.

У зв’язку с цим введено карантинні обмеження щодо сказу на території дачного кооперативу «Роздолля» села Стара Гнилиця.

Визначено загрозливу зону села Гракове, села Стара Гнилиця, мисливські угіддя зазначених сіл та зону спостереження селища Малинівка та мисливські угіддя цієї громади.

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