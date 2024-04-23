На Харківщині від грипу помер чоловік

Протягом тижня на Харківщині зареєстровано летальний випадок у хворого на грип. У порівнянні з попереднім тижнем відмічається незначне зростання захворюваності.

Про це повідомили в Харківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Померлий – дорослий з групи ризику, мав хронічні супутні захворювання (цукровий діабет, ішемічна хвороба серця, хвороби печінки, ожиріння), не щеплений проти грипу та COVID-19.

За даними лабцентру, з початку епідемічного сезону (з 02.10.2023) на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) перехворіло 3,2% населення області – 83956 осіб (інтенсивний показник на 100 тис. населення – 3206,63), з них дітей до 17 років – 32797 (39,06%) осіб.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року захворюваність зросла на 2,7%. Госпіталізовано 4857 осіб (5,8% від числа захворілих), з них дітей – 1753 особи (36,1% від числа госпіталізованих). Кількість госпіталізованих зменшилась на 13,4%.

За результатами оперативного щотижневого аналізу захворюваності на 16 тижні 2024 року на грип та ГРВІ, з урахуванням випадків захворювань на COVID-19, захворіло 2146 осіб, з них 948 – діти віком до 17 років.

У порівнянні з попереднім тижнем відмічається незначне зростання захворюваності на 1,2%.

Показник захворюваності становить 81,96 на 100 тис. населення, що нижче рівня показника епідемічного порогу на 80,3%. Інтенсивність епідемічного процесу відповідає низькому рівню.

Госпіталізовано 97 осіб, з них 38 дітей.

Агентство Телевидения Новости