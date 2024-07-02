На Харківщині у медзакладах Чугуєва виконали ремонт і встановили нове обладнання

За підтримки міжнародних партнерів у медзакладах Чугуєва виконали ремонт і встановили нове обладнання.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Продовжуємо розвивати медичну сферу Харківської області й докладаємо максимум зусиль для відновлення установ. Оновлені медичні заклади в Чугуївській громаді – як один із показових прикладів результату нашої співпраці з міжнародними партнерами. Щиро вдячні за увагу до Харківщини й значну підтримку, яка надходить до регіону від початку повномасштабної війни», – сказав Олег Синєгубов.

Наразі у Чугуївському Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф працюють 48 людей, в тому числі один лікар та 17 фельдшерів. Персонал обслуговує населення Чугуївського, Ізюмського, Куп’янського, Харківського районів.

Для покращення умов праці та виконання ремонтних робіт у медзакладі з бюджету громади спрямували 5,5 мільйона гривень. На ці кошти було замінено дах, проведено утеплення фасаду, встановлено твердопаливну піч, відремонтовано стіни, замінено підлогу, вікна, двері, інженерні мережі. Завдяки плідній співпраці із Фондом «Партнерство за сильну Україну» медзаклад оснастили новими меблями, комп’ютерною технікою, текстильними виробами та іншим обладнанням.

У селищі Кочеток Чугуївської громади в амбулаторії загальної практики-сімейної медицини замінили дах, вікна та інженерні мережі. Для оснащення терапевтичного кабінету, гінекологічного та кабінету малої хірургії одного дня Чеська Республіка передала обладнання на суму понад $316 тисяч. Наразі медзаклад повноцінно функціонує та надає послуги близько 3800 місцевим, а також жителям прилеглих населених пунктів.

Для відновлення амбулаторії сімейної медицини на базі Чугуївської центральної лікарні із місцевого бюджету спрямували 1,4 мільйона гривень. Для більш якісного обслуговування населення Чеська Республіка передала обладнання на суму понад $227 тисяч, яке встановили у чотирьох терапевтичних кабінетах.

Агентство Телевидения Новости