На Харківщині зафіксовано на чверть більше випадків сказу, ніж минулого року

Протягом жовтня на Харківщині зареєстровано 12 випадків сказу, у тому числі вперше за 2 роки – в Богодухівському районі (у Валківській ОТГ, де випадки не реєструвалися з грудня 2018 року). Сказ підтверджено у 9 котів (5 безпритульних), лисиці та 2 собак, одна з яких була покусана лисицею.

В цих осередках постраждало 14 осіб, всіх направлено на антирабічне лікування, повідомили в «Харківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України».

У 2023 році вже зареєстровано 47 випадків сказу у тварин, з них 6 – у диких тварин (лисиці). Від ушкоджень, нанесених скаженими тваринами, постраждали 62 людини.

Всього з початку року за медичною допомогою з приводу ушкоджень, нанесених тваринами, звернулись 2067 осіб, що майже на чверть більше, ніж за весь минулий рік. Отримали призначення на антирабічне лікування 635 постраждалих (30,7% від тих, що звернулися за допомогою, проти 20,0% торік).

Враховуючи наявні на сьогодні ризики, прогнозується посилення епізоотичного (серед тварин) та епідемічного (серед людей) неблагополуччя зі сказу. Існує реальна загроза виникнення сказу в людей у разі несвоєчасного звернення за медичною допомогою.

Фахівці нагадують, що сказ, у разі розвитку симптомів, стає невиліковним та завершується у 100% смертю хворого. Захворювання можна тільки попередити.

Рекомендації «Харківського обласного центра контролю та профілактики хвороб МОЗ України».

Уникайте спілкування з незнайомими та дикими тваринами. У разі отримання пошкодження від будь-якої тварини (дикої чи свійської, безпритульної чи власної) необхідно негайно звернутися до лікувального закладу. За тваринами, що мають власника, встановлюється ветеринарне спостереження на 10 днів.

Агентство Телевидения Новости