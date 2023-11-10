На Північній Салтівці встановили модульний центр екстреної медичної допомоги

У Харкові на Північній Салтівці замість відділення екстреної допомоги, яке зруйнували окупанти, встановлено модульний центр.

Будиночки для медиків встановили завдяки ініціативі Уряду Польщі, сприянню МОЗ та Харківської ОВА.

За словами директора Центру медичної допомоги та медицини катастроф Віктора Забашти, це вже сьомий комплекс будиночків для бригад екстреної медичної допомоги, які встановлюють на Харківщині.

Віктор Забашта, директор Центру медичної допомоги та медицини катастроф

Модульні будиночки обладнані всім необхідним для безпечної і комфортної роботи наших бригад. Тут є місця для прийому пацієнтів, відпочинку персоналу тощо. Будинки підключені до електромережі, водопостачання й каналізації. Передбачена також система альтернативного живлення – це електрогенератор та сонячні батареї.

Агентство Телевидения Новости