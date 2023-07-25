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На території Богодухівського району тривають щеплення тварин проти сказу

На території Богодухівського району тривають щеплення тварин проти сказу

З метою профілактики сказу фахівцями Богодухівської районної державної лікарні ветеринарної медицини проводяться профілактичні щеплення домашніх тварин проти сказу в населених пунктах району.

У період з 18.07.2023 по 24.07.2023 профілактичні щеплення тварин проти сказу проводились у 22 населених пунктах Богодухівського району, повідомляє Держпродпоживслужба в Харківській області.

Щеплено проти сказу 1006 тварин, із них 480 собак, 496 котів, 30 голів великої рогатої худоби.

Заходи з профілактичних щеплень тварин проти сказу на території Богодухівського району тривають.

З графіком їх проведення можна ознайомитись на офіційних сайтах органів місцевого самоврядування Богодухівського району.

Агентство Телевидения Новости

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