На Южном вокзале открылся пункт вакцинации и экспресс-тестирования на COVID-19

С 21 октября в Харькове на Южном вокзале можно сделать тест на COVID-19: пассажирам, имеющим билет на поезд, услуга обойдется в 350 гривен, сообщает пресс-служба АО «Укрзализныця».

Пассажиры, сделавшие тест, получают справку, которая станет основанием для проезда в случае отрицательного результата.

Пункты экспресс-тестирование работают на 10 железнодорожных вокзалах: Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Мукачево, Кривой Рог, Винница и Полтава (станция Полтава-Киевская).

Также начинают работу пункты бесплатной вакцинации на 5 железнодорожных вокзалах: Киев, Львов, Харьков, Одесса и Днепр.

В дальнейшем АО «Укрзализныця» планирует увеличивать перечень вокзалов, где будут действовать пункты вакцинации и тестирования.

Согласно постановлению Кабинет Министров Украины №1236, с 21 октября 2021 изменяются правила перевозок пассажиров во время карантина. Теперь посадка в поезда дальнего следования возможна только при условии наличия у пассажиров сертификата о вакцинации (бумажного или в приложении «Дія»), или документа о получении хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19, или отрицательного результата ПЦР или экспресс-теста на COVID -19, которые должны быть сделаны не более чем за 72 часа до посадки в поезд.

Агентство Телевидения Новости