Назван орган, определяющий продолжительность жизни

Казалось бы, вся наша жизнь зависит от сердца, но нет

Учёные поведали, какой орган прежде всего оказывает влияние на продолжительность жизни человека. Об этом сообщает "webinfo".

Согласно их убеждениям, здоровье кишечника является главным критерием долголетия. Врачи-геронтологи, которые занимаются пациентами старше 60 лет, считают, что в преклонном возрасте здоровье людей напрямую зависит от микрофлоры кишечника. Она определяет общее состояние человека и продолжительность его жизни.

Проведённое исследование указывает, что от этого фактора на семьдесят процентов зависит состояние здоровья и ресурсов иммунной системы. Если бактериальный состав нарушен, заболевания и инфекции не получают должного сопротивления, в связи с тем, что организм едва справляется со своими основными функциями. В конечном итоге клетки начинают страдать, и процесс поражения вирусами усугубляется ещё сильнее.

Также, при нарушенной работе желудочно-кишечного тракта развиваются некоторые хронические опасные заболевания, которые были вызваны синдромом нарушенного метаболизма. Человек может заболеть диабетом, гипертонией, не считая этого, в сосудах могут начать образовываться тромбы.

А также, из-за некорректно работающего организма пациент начинает страдать от ожирения, а это в целом имеет ряд серьезных последствий. Из-за нарушений естественных процессов люди теряют сон, у них начинаются мигрени и развиваются пищевые аллергии.

Источник: comments.ua

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